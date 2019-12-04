Профессиональная футбольная лига будет реформирована. Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов назвал Познера «врагом России» Актер Дмитрий Певцов в интервью порталу "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России" за его слова об абортах и мракобесах.

Политика В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

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Происшествия Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.

Политика WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.

Происшествия В Приморье за допрос с пристрастием задержали троих полицейских Отмечается, что с 26 по 28 октября 2019 года полицейские применили недозволенные методы расследования к местному жителю, который стал очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное.

Общество РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.

Культура Добронравов рассказал о будущем сериала «Сваты» Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал, что телевизионный проект ждет в будущем.

Происшествия Два человека погибли в ДТП под Тулой На трассе Тула-Новомосковск в районе деревни Сергиевское Киреевского района около 10 часов утра произошло ДТП — столкнулись два легковых автомобиля.

Политика Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции Президент США Дональд Трамп видит признаки того, что Франция откололась от других членов НАТО, передает телеканал CNBC.