Футбол

Матч ТВМатч ТВВ ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Профессиональная футбольная лига будет реформирована. Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
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Как изменится ПФЛ в сезоне-2020/21

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В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

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Актер Дмитрий Певцов в интервью порталу "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России" за его слова об абортах и мракобесах.
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Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
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За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
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"Атлет" завершает предварительные испытания, весной следующего года запланирован выход на этап госиспытаний.
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В ГИБДД объяснили отмену «площадки» на экзамене для получения прав

Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин разъяснил, почему из экзамена на получение прав могут убрать "площадку".
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В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
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Транспорт

ГИБДД намерена пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Понарьин считает, что выход из сложившийся ситуации только один – использовать комфортный, массовый общественный транспорт, как во времена СССР.
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Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
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WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
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Протасовицкий: Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень

По словам Протасовицкого, Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень.
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Общество

Депутаты поддержали запрет на кальянные в жилых домах Петербурга

Петербургские депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект, который запретит открывать кальянные в нежилых помещениях многоквартирных домов.
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Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

Дочь известного исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отметила день рождения.
Летидор 02:00
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Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
РИА Новости вчера в 07:38
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В Приморье за допрос с пристрастием задержали троих полицейских

Отмечается, что с 26 по 28 октября 2019 года полицейские применили недозволенные методы расследования к местному жителю, который стал очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное.
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В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
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Добронравов рассказал о будущем сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал, что телевизионный проект ждет в будущем.
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Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
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В России началось празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

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Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля

Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
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«АвтоВАЗ» в ноябре снизил продажи в РФ на 7,3%

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Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции в Татарстане

Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана.
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Два человека погибли в ДТП под Тулой

На трассе Тула-Новомосковск в районе деревни Сергиевское Киреевского района около 10 часов утра произошло ДТП — столкнулись два легковых автомобиля.
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Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции

Президент США Дональд Трамп видит признаки того, что Франция откололась от других членов НАТО, передает телеканал CNBC.
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Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего

Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.
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