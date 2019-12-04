Футбол
Матч ТВВ ПФЛ ликвидируют зону «Восток»
Профессиональная футбольная лига будет реформирована. Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
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Футбол на Дальнем Востоке умрет уже через год. Клубы потратят на перелеты на 14 млн больше
Sport24.ruвчера в 11:30
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Политика
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2
Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Футбол
Лионель Месси: «Роналду — голеадор, а я занимаюсь выстраиванием игры»
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов назвал Познера «врагом России»
Актер Дмитрий Певцов в интервью порталу "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России" за его слова об абортах и мракобесах.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Армия и оружие
Государственные испытания броневика «Атлет» начнутся весной
"Атлет" завершает предварительные испытания, весной следующего года запланирован выход на этап госиспытаний.
Общество
В ГИБДД объяснили отмену «площадки» на экзамене для получения прав
Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин разъяснил, почему из экзамена на получение прав могут убрать "площадку".
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Транспорт
ГИБДД намерена пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Понарьин считает, что выход из сложившийся ситуации только один – использовать комфортный, массовый общественный транспорт, как во времена СССР.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Политика
WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Футбол
Протасовицкий: Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень
По словам Протасовицкого, Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень.
Общество
Депутаты поддержали запрет на кальянные в жилых домах Петербурга
Петербургские депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект, который запретит открывать кальянные в нежилых помещениях многоквартирных домов.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери
Дочь известного исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отметила день рождения.
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Происшествия
В Приморье за допрос с пристрастием задержали троих полицейских
Отмечается, что с 26 по 28 октября 2019 года полицейские применили недозволенные методы расследования к местному жителю, который стал очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное.
Общество
РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии
В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Культура
Добронравов рассказал о будущем сериала «Сваты»
Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал, что телевизионный проект ждет в будущем.
Общество
Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании
Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
Авто
Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля
Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
Авто
«АвтоВАЗ» в ноябре снизил продажи в РФ на 7,3%
Происшествия
Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции в Татарстане
Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Тулой
На трассе Тула-Новомосковск в районе деревни Сергиевское Киреевского района около 10 часов утра произошло ДТП — столкнулись два легковых автомобиля.
Политика
Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции
Президент США Дональд Трамп видит признаки того, что Франция откололась от других членов НАТО, передает телеканал CNBC.
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.