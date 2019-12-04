Футбол

Матч ТВМатч ТВВ ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Профессиональная футбольная лига будет реформирована. Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
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Как изменится ПФЛ в сезоне-2020/21

Чемпионат03:00

Революция в ПФЛ. Как это будет

Спорт-Экспрессвчера в 14:00

Футбол на Дальнем Востоке умрет уже через год. Клубы потратят на перелеты на 14 млн больше

Sport24.ruвчера в 11:30

В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Матч ТВвчера в 07:47

Андрей Соколов: Структура ПФЛ требовала пересмотра

Советский спортвчера в 07:56

В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Sportbox.RUвчера в 07:47

Колосков: без реформы ПФЛ футбол на Дальнем Востоке умер бы

РИА Новостивчера в 08:51
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Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Политика

Палата представителей поддержала резолюцию против участия России в G7

Палата представителей в Конгрессе поддержала принятие резолюции против участия России в G7.
РЕН ТВ вчера в 20:06
Общество

Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
Интерфакс 01:17
Экономика

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс 02 декабря в 05:21
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Политика

Песков прокомментировал слова Трампа о новом договоре вместо ДРСМД

Москва разделяет позицию Пекина в вопросе о новом договоре об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 06:00
Политика

Токаев отказался считать присоединение Крыма к России аннексией

Правительство Казахстана не считает аннексией то, что произошло в Крыму в 2014 году.
РБК 05:37
Политика

Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
Общество

В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru вчера в 03:10
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК 05:31
Общество

Газированные напитки в России могут стать менее сладкими

Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.
Газета.Ru 02:20
Авто

Первый кроссовер Genesis полностью раскрыли до премьеры

Фотошпионам удалось сделать снимки серийной версии кроссовера Genesis GV80 — работники фабрики Hyundai раскрыли дизайн передней и задней части кузова, а также интерьера новинки.
Motor 02:12
Гаджеты

Цена смартфона Samsung Galaxy Fold 2 окажется на уровне $1000

3DNews вчера в 08:08
Общество

РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии

В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Lenta.ru 04:02
Футбол

«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
Советский спорт вчера в 08:07
Биатлон

На этапе Кубка мира в Эстерсунде мужчины пробегут индивидуальную гонку

На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка.
Нева Спорт вчера в 18:03
Технологии

Google представила рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года

Компания Google опубликовала свой рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года.
ITZine.ru вчера в 23:00
Наука

Ученые: Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали

Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали, заявили ученые из университета Сассекса.
Российская газета 02:53
Футбол

Президент УЕФА назвал VAR бардаком

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал систему видеопомощи рефери (VAR) бардаком, признавшись, что отрицательно относится к ней.
ProstoProSport 05:50
Общество

Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

Газета.Ru 05:27
Кино

В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru 02 декабря в 04:25
Происшествия

Челябинский школьник задержан за изнасилование девочки

В Челябинской области 15-летний школьник задержан за изнасилование 11-летней девочки.
REGNUM 05:49
Хоккей

Сергей Бобровский останется в запасе «Флориды» во втором матче подряд

Второй раз в своей карьере матч НХЛ в основном составе начнёт голкипер Крис Дриджер. Россиянин остаётся на скамейке второй матч подряд.
Чемпионат вчера в 12:31
Политика

Украина продлила антироссийские санкции

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
Lenta.ru 05:56
Общество

Российские школьники стали хуже читать и считать

В естественно-научной грамотности, исследования по которой начались с 2006 года, результаты российских школьников "сохраняются на прежнем уровне", отметили в Минпросвещения.
ТАСС вчера в 05:00
Происшествия

Не менее десяти человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Как минимум десять человек пострадали в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Российская газета 05:32
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Политика

Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости 05:01
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