Футбол
Матч ТВВ ПФЛ ликвидируют зону «Восток»
Профессиональная футбольная лига будет реформирована. Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
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Футбол на Дальнем Востоке умрет уже через год. Клубы потратят на перелеты на 14 млн больше
Sport24.ruвчера в 11:30
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