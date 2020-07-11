Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР напомнили о перерасчете выплат работающим пенсионерам

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде. В ведомстве напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газетавчера в 21:40

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В ПФР напомнили о корректировке пенсий работающих пенсионеров

RT на русском04:27

В ПФР напомнили о перерасчете выплат работающим пенсионерам

РИА Новости03:56

Стало известно, как изменятся пенсии работающих пенсионеров с 1 августа

Life.ru02:44

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа

Телеканал 360°03:22

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газетавчера в 21:40

«Могут писать заявления». Пенсионерам старше 55 и 60 лет дадут новую выплату от ПФР

Primpress.ruвчера в 15:30

Пенсионеров в августе ждут сюрпризы: индексации, перерасчеты, баллы

Московский Комсомолецвчера в 08:31
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
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