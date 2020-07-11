Экономика
РИА НовостиВ ПФР напомнили о перерасчете выплат работающим пенсионерам
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде. В ведомстве напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газетавчера в 21:40
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«Могут писать заявления». Пенсионерам старше 55 и 60 лет дадут новую выплату от ПФР
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