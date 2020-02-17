с чего всё началось

Гражданам, которые пока получают пенсии через другие платежные системы, карты «Мир» выдают по истечении срока действия нынешних карт. Однако успеть получить новую карту пенсионерам необходимо до 1 июля этого года.

В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

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