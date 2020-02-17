Экономика
РБКВ ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»
Гражданам, которые пока получают пенсии через другие платежные системы, карты «Мир» выдают по истечении срока действия нынешних карт. Однако успеть получить новую карту пенсионерам необходимо до 1 июля этого года.
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с чего всё началось
Всем пенсионерам, получающим пенсионные выплаты на банковскую карту, до 1 июля 2020 года необходимо оформить карту национальной платежной системы «Мир», об этом напоминает Primpress со ссылкой на Пенсионный фонд России.Солидарность17 февраля в 07:09
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