Экономика
Москва 24В ПФР напомнили об индексации неиспользованного маткапитала
В Пенсионном фонде России предусмотрена ежегодная компенсация неиспользованного материнского капитала, сообщает "Российская газета". Это касается как полной суммы, так и остатка, если часть средств уже получена.
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Пенсионный фонд объяснил россиянам, как индексируется материнский капитал
Народные новости24 ноября в 05:02
В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала
Комсомольская правда24 ноября в 05:26
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