Экономика

Москва 24Москва 24В ПФР напомнили об индексации неиспользованного маткапитала

В Пенсионном фонде России предусмотрена ежегодная компенсация неиспользованного материнского капитала, сообщает "Российская газета". Это касается как полной суммы, так и остатка, если часть средств уже получена.
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ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБК25 ноября в 07:17

ПФР напомнил, как забрать деньги за неиспользованный маткапитал

URA.Ru24 ноября в 10:21

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости24 ноября в 03:02

Пенсионный фонд объяснил россиянам, как индексируется материнский капитал

Народные новости24 ноября в 05:02

Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

Телеканал 360°24 ноября в 03:56

В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Комсомольская правда24 ноября в 05:26

Дети есть? Квартира будет!

Магаданская правда23 ноября в 20:03
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Экономика

Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Ведомости 00:53
Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
REGNUM вчера в 09:22
Происшествия

Ростуризм прокомментировал ДТП с туристами из России в Доминикане

В агентстве уточнили, что на момент ДТП в салоне автобуса находилось 39 российских туристов, два гида и водитель.
REGNUM 01:24
Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Lenta.ru вчера в 20:19
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Наука

Учёные обнаружили гены, «выключающие» ожирение у животных в спячке

Life.ru вчера в 20:45
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском 25 ноября в 21:17
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Общество

Идею сделать 31 декабря выходным днем оценили в Госдуме

Инициативу перенести рабочий день с 31 декабря рассмотрели в Госдуме.
Экономика сегодня 25 ноября в 11:14
Политика

Контрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивном шпионаже

Среди всех разведслужб, ведущих деятельность на территории Чехии, самую агрессивную и активную работу осуществляют Россия и Китай.
Известия вчера в 20:27
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Происшествия

Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей

Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Спорт

Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»

Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Lenta.ru вчера в 11:24
Культура

Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу

Известия вчера в 22:07
Здоровье

У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка

За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Челябинск Сегодня вчера в 00:42
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России

Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал в России седан Volkswagen Jetta седьмого поколения.
Автоновости дня вчера в 02:23
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре на Кубани

ТАСС 00:01
Происшествия

Адвокат оценил планы по переводу историка Соколова в Москву

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, считает репрессивной мерой планы следствия по его переводу в столичное СИЗО «Матросская тишина».
Rambler News Service вчера в 04:32
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 25 ноября в 10:29
Экономика

Матвиенко призвала сократить налоги для малого и среднего бизнеса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за корректировку фискальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства (МСП).
Известия вчера в 10:25
Транспорт

Движение в Петербурге начали перекрывать из-за приезда Путина

Дорожное движение в городе начали закрывать из-за визита президента России Владимира Путина.
МР7.ру 01:42
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости вчера в 23:04
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия вчера в 21:48
Политика

Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил важность того факта, что Россия вернула Киеву задержанные в прошлом году корабли.
РБК 25 ноября в 15:01
Общество

Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота

Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
Журналистская правда вчера в 08:38
Политика

Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.
Газета.Ru вчера в 20:20
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

По решению Басманного районного суда Москвы арестованы две уроженцев Ингушетии по обвинению в причастности к убийству главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 00:02
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