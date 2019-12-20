Экономика
RZN.infoВ Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь
В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь. Деньги «Почте России» начнут перечислять с 25 декабря.
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Единовременные выплаты пенсионерам 1962–1967 годов рождения: на что можно рассчитывать
Primpress.ruвчера в 14:30
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ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым
Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
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Телеведущая Регина Дубовицка, известная по юмористической передаче «Аншлаг» прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
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