По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

с чего всё началось

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета". Одним из главных факторов при уменьшении пенсии может стать переезд в другой город.

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии

Политика МИД Чехии вызвал посла РФ из-за заявления Мединского Скандал с переносом памятника маршалу СССР Ивану Коневу в чешской столице выходит на высокий международный уровень - МИД Чехии вызвал посла России в Праге Александра Змеевского из-за того, что министр культуры РФ Владимир Мединский назвал мэра района "Прага-6" "гауляйтером местного масштаба", передают "Вести".

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Происшествия Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.

Экономика Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Шоу-бизнес Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.

Шоу-бизнес Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).

Шоу-бизнес Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу 13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность оперирования Заворотнюк Как пояснил специалист, если рак развился до такой стадии, что человек находится в коме, то возможностей провести операцию уже нет.

Энергетика США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.

Шоу-бизнес Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Армия и оружие В Британии разрабатывают катер, способный плыть и под водой В Британии начата разработка новейшего скоростного катера VICTA, способного погружаться в воду и некоторое время двигаться там.

Экономика Силуанов пообещал сокращать число чиновников Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.

Футбол Эден Азар дебютировал за «Реал» в чемпионате Испании Мадридский «Реал» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Испании победил «Леванте» со счетом 3:2. На 60-й минуте в составе хозяев дебютировал бельгийский полузащитник Эден Азар, летом перешедший из лондонского «Челси» за €100 млн.

Общество На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Сквер Ангелов построен в Кемерове на месте снесённого торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта 2018 года произошёл пожар и погибли 60 человек.

Футбол Семин рассказал о травмах Антона Миранчука и Хеведеса Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Сочи» в матче 9-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что его команда потеряла двух игроков.

Гаджеты $200 вместо $800: 12-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 1920X рекордно подешевел На момент выпуска 12-ядерного процессора Ryzen Threadripper 1920X его стоимость составляла $800, но с выходом CPU AMD Ryzen 3000 цена стала падать.

Политика Глава МИД Украины исключил амнистию участников конфликта в Донбассе Киев не рассматривают возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.

Игры Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в России на PlayStation 4 Ранее игроки из России не смогли загрузить клиент Call of Duty: Modern Warfare для участия в открытом бета-тестировании.

Здоровье В США могут запретить электронные сигареты Власти США сообщили о планах запретить продажу ароматизированных электронных сигарет, сообщает ЕНВ.

Кино Джеймс Ганн раскрыл актёрский состав «Отряда самоубийц 2» Часть актерского состава изменилось. Постановщик второй части "Отряда Самоубийц" Джеймс Ганн опубликовал актерский состав картины.

Театры «Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.

Транспорт В Москве прошёл парад городской техники Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.