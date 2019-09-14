Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР назвали основания для уменьшения пенсии

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета". Одним из главных факторов при уменьшении пенсии может стать переезд в другой город.
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с чего всё началось

Когда и какие удержания могут сделать из пенсии

По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.
Российская газета01:00

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Когда и какие удержания могут сделать из пенсии

Российская газета01:00

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии

РИА Новости04:56

ПФР рассказал о случаях, когда россиянам уменьшают пенсии

РЕН ТВ18:19

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсий

RT на русском15:47

Размер пенсии может неожиданно уменьшиться. Почему?

Телеканал 360°05:46

В ПФР назвали причины для уменьшения пенсии россиян

РБК08:12

В ПФР раскрыли, при каких условиях могут уменьшить пенсию

Московский Комсомолец06:44
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