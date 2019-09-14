Общество
РИА НовостиВ ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета". Одним из главных факторов при уменьшении пенсии может стать переезд в другой город.
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с чего всё началось
По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.Российская газета01:00
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Как пояснил специалист, если рак развился до такой стадии, что человек находится в коме, то возможностей провести операцию уже нет.
Известия 09:09
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RT на русском 22:02
Футбол
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Ежедневные Новости Владивостока 12 сентября в 17:44
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Технический сбой и локальный конфликт могут привести к ядерной войне между Россией и США, полагает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.
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