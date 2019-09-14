По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

с чего всё началось

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсия может прийти в меньшем размере, чем обычно, пишет "Российская газета". По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании исполнительных документов, решений судов и органов, осуществляющих пенсионное обеспечение.

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии

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