Общество

Газета.RuГазета.RuВ ПФР назвали основания для уменьшения пенсии

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсия может прийти в меньшем размере, чем обычно, пишет "Российская газета". По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании исполнительных документов, решений судов и органов, осуществляющих пенсионное обеспечение.
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с чего всё началось

Когда и какие удержания могут сделать из пенсии

По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.
Российская газета01:00

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Когда и какие удержания могут сделать из пенсии

Российская газета01:00

В ПФР назвали основания уменьшения пенсии

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В ПФР назвали основания для уменьшения пенсий

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