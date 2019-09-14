Общество
RT на русскомВ ПФР назвали основания для уменьшения пенсий
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях могут быть уменьшены пенсии. Так, если у получателя есть штрафы или другие задолженности, по решению суда из его выплат будут удерживать 50—70% ежемесячно.
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с чего всё началось
По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.Российская газета01:00
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Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
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Газета.Ru вчера в 07:12
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ГЛАС.RU 07:03
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Киевские власти намерены соединить водным путем Балтийское и Черное моря, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.
Газета.Ru 08:31
Политика
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Rambler News Service вчера в 01:09
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Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
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Армия и оружие
Назван сценарий ядерной войны между Россией и США
Технический сбой и локальный конфликт могут привести к ядерной войне между Россией и США, полагает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.
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