По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

с чего всё началось

В Пенсионном фонде России уточнили, в каких случаях у россиян могут удержать часть положенных пенсионных выплат. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ответ ведомства.

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

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