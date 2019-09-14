Общество
RT на русскомВ ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
В Пенсионном фонде России уточнили, в каких случаях у россиян могут удержать часть положенных пенсионных выплат. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ответ ведомства.
Читать в источнике
Оценить543
с чего всё началось
По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.Российская газетавчера в 01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:10, Вашингтон
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:25
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Футбол
«Барселона» разгромила «Валенсию» в отсутствии Месси
Футбольный клуб «Барселона» обыграл с разгромным счетом команду «Валенсия» в матче четвертого тур испанской Примеры.
REGNUM 00:18
Политика
Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Армия и оружие
В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.
РИА Новости вчера в 23:41
Энергетика
«Нафтогазу» не стоит выдвигать ультиматумы «Газпрому», считает украинский эксперт
Эксперт отметил, что все дело в "странной" позиции руководства "Нафтогаза" в отношении "Газпрома" — либо заключать контракт на десять лет, либо выплачивать компенсацию.
Народные новости 00:50
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
ТАСС 13 сентября в 11:46
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Космос
Самого опытного российского космонавта отстранили от работы
Lenta.ru вчера в 22:52
Происшествия
Полиция Нью-Йорка задержала 76 протестующих у магазина Microsoft
Полиция Нью-Йорка задержала у магазина корпорации Microsoft за блокировку движения на Манхэттене 76 протестующих, включая 50 женщин.
РБК 00:32
Общество
Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири
Телепрограмма вчера в 13:50
Фигурное катание
Щербакова чисто исполнила четверной лутц на турнире в Италии
Газета.Ru вчера в 15:47
Политика
В Фанаре нашли «виновного» в ситуации с церковью на Украине
В Константинопольском патриархате возложили ответственность за ситуацию с церковью на Украине на митрополита Пирейского Серафима, выступившего против предоставления автокефалии "новой церкви", в Фанаре обвинили его также в "систематическом укреплении российского арсенала".
РИА Новости 00:52
Политика
NBC: Трамп неоднократно предлагал смягчить санкции в отношении Ирана
Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на источники, что Трамп обсуждал в понедельник идею смягчения режима санкций в отношении Ирана с целью способствовать своей встрече с Роухани в конце сентября, а Джон Болтон, отправленный позднее в отставку с поста помощника главы государства по национальной безопасности, высказался резко против.
ТАСС вчера в 17:32
Политика
Депутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря
Бальбек предположил, что если таким образом Киев хочет показать свою работоспособность, то это никто не оценит.
Известия вчера в 13:39
Политика
Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.
РБК вчера в 17:54
Музыка
Рекордное количество зрителей собрал «Ленинград» на «Ростов-Арене»
Концерт состоялся в пятницу вечером на стадионе «Ростов-Арена». Послушать вживую песни пришли более 46 тысяч человек.
Rostov gazeta вчера в 02:15
Происшествия
Число погибших в ДТП под Ярославлем выросло до восьми
Губернатор области Дмитрий Миронов распорядился выплатить по 1 млн рублей семьям погибших в аварии, и по 100 тысяч рублей – пострадавшим.
Московский Комсомолец вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Андрей Разин назвал причину болезни Анастасии Заворотнюк
Разин сравнил болезнь Заворотнюк не только с диагнозом Фриске, но и с Хворостовским.
Lisa.ru вчера в 10:15
Происшествия
Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции
Известия вчера в 19:22
Политика
Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
RT на русском вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 13 сентября в 09:14
Единоборства
ММА. Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов проиграл Тейшейре
This time, the lamb is Donald "Cowboy" Cerrone. pic.twitter.com/VgYzlXBHge — Kyle Johnson (@VonPreux) 15 сентября 2019 г. Во втором по значимости бою канадского турнира российский полутяжеловес Никита Крылов вышел против бразильца Гловера Тейшейры.
Вести.Ru 00:15
Гаджеты
Gigabyte готовит 35 моделей материнских плат на чипсетах Z490, H470, B460 и H410 для процессоров Intel Comet Lake-S
Intel Z470: Z490 AORUS ELITE; Z490 D; Z490 GAMING X; Z490 UD; Z490 WHITE; Z490M; Z490M DS3H; Z490M GAMING X. Напомним, самое главное нововведение в CPU Intel Comet Lake-S и, соответственно, чипсетах для них — новый процессорный разъем LGA 1200 вместо служившего многим верой и правдой LGA 1151.
iXBT.com вчера в 04:08
Здоровье
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Известия вчера в 10:39
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 13 сентября в 12:17
Баскетбол
Сборные Испании и Аргентины по баскетболу сыграют в финале ЧМ
Российская газета 13 сентября в 10:55
Происшествия
В Японии автомобиль такси въехал в группу пешеходов
ТАСС вчера в 19:51
Армия и оружие
Далеко слежу: войска ПВО получили наземный АВАКС
В России испытывают «наземный АВАКС» с элементами искусственного интеллекта.
Известия вчера в 17:01