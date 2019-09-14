Общество

RT на русскомRT на русскомВ ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

В Пенсионном фонде России уточнили, в каких случаях у россиян могут удержать часть положенных пенсионных выплат. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ответ ведомства.
Читать в источнике
Комментировать562
с чего всё началось

Когда и какие удержания могут сделать из пенсии

По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.
Российская газетавчера в 01:00

Подробнее о событии

Когда и какие удержания могут сделать из пенсии

Российская газетавчера в 01:00

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии

РИА Новостивчера в 04:56

ПФР рассказал о случаях, когда россиянам уменьшают пенсии

РЕН ТВвчера в 18:19

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсий

RT на русскомвчера в 15:47

Размер пенсии может неожиданно уменьшиться. Почему?

Телеканал 360°вчера в 05:46

В ПФР назвали причины для уменьшения пенсии россиян

РБКвчера в 08:12

В ПФР раскрыли, при каких условиях могут уменьшить пенсию

Московский Комсомолецвчера в 06:44
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Авто

На автошоу во Франкфурте марка Hongqi показала две новинки

Car.ru 00:04
Космос

Самого опытного российского космонавта решили исключить из отряда

Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — Федора Юрчихина.
РИА Новости вчера в 20:33
Здоровье

Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга

Кандидат медицинских наук, нейрохирург Алексей Кащеев назвал симптомы рака головного мозга.
ФАН вчера в 17:47
Здоровье

Назван защищающий от колоректального рака продукт

Газета.Ru вчера в 01:40
Шоу-бизнес

Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу

Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Экономика

Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году

Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 13 сентября в 07:12
Шоу-бизнес

Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Футбол

Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

Российская газета вчера в 13:59
Армия и оружие

Российские С-400 едва не сбили израильские истребители

«Россия недавно предотвратила несколько израильских атак на объекты, принадлежащие сирийским военным, угрожая сбить израильские истребители с помощью систем С-400, и отправив на перехват свои истребители», - сообщает издание «Independent Arabia».
Avia.pro вчера в 20:02
Происшествия

В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом

В Ярославской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса и грузового авто.
ФедералПресс вчера в 04:55
Общество

Синоптики рассказали, когда осенний холод вновь сменится на тепло

Синоптики Гидрометцентра рассказывают о том, что прохладная погода, которая сейчас накрыла Центральный Федеральный округ продержится недолго - до середины следующей недели.
Первый Тульский вчера в 06:43
Происшествия

Вертолет с пассажирами на борту пропал в Якутии

Российская газета 01:38
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах

Телеканал HBO намерен запустить в производство еще один приквел популярного сериала "Игра престолов".
Kinonews.ru 13 сентября в 03:15
Игры

В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК

В первый день после релиза Borderlands 3 на ПК пиковое значение уникальных игроков в два раза превысило тот же показатель предыдущей части серии за все время.
CyberSport.ru вчера в 11:27
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов

Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак

Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста вчера в 07:32
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем сел в Красноярске

Пассажирский самолет Як-42 экстренно сел в Красноярске с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:28
Религия

Православные жестко отреагировали на шоу-венчание Собчак и Богомолова

Православные оказались не в восторге от свадьбы и последующего венчания, которые устроили журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.
Народные новости 13 сентября в 15:33
Шоу-бизнес

Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк

Актер Станислав Садальский обнародовал переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Вечерняя Москва 00:24
Политика

Глава «Ростеха» не исключил ребрендинг самолета Superjet 100

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что самолет Superjet 100 может быть подвергнут ребрендингу в связи с некоторыми проблемами, в частности после катастрофы в Шереметьево.
Коммерсантъ 02:22
Политика

Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Кино

Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда

Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей 12 сентября в 13:47
Футбол

Кононов ответил на требования фанатов покинуть «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал требования болельщиков покинуть команду.
Известия вчера в 19:57
Наука

Человеческие тела двигаются после смерти

После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.
MedikForum.ru вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова резко ответила на слухи о фиктивном романе с Тимати

Модель Анастасия Решетова, отдыхающая со своим возлюбленным – рэпером Тимати, на Мальдивских островах, резко ответила на комментарии хейтеров, уверенных в том, что их роман является фейковым.
Bimru.ru вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Волейбол

Россия обыграла Северную Македонию на чемпионате Европы по волейболу

Третий матч на групповом этапе для сборной России обещал стать самым легким на всем чемпионате Европы.
Чемпионат вчера в 14:46
Политика

Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином

Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное