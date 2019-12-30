Экономика
URA.RuВ ПФР назвали размер прибавки к пенсии с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. При этом отмечается, что у всех россиян прибавка зависит от размера пенсии. Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда России.
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Обновлено: Sony официально подтвердила, что в январе подписчики PlayStation Plus получат Uncharted: The Nathan Drake Collection и Goat Simulator.
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Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое
Китайская корпорация Xiaomi почти вдвое снизила цену на телевизор Xiaomi TV 4S с 75-дюймовым экраном.
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