Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

с чего всё началось

Сведения предоставил председатель ПФР Антон Дроздов. Россияне, откладывающие выход на заслуженный отдых, смогут рассчитывать на два бонуса. Речь идет о фиксированной выплате и увеличении индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при откладывании выхода на пенсию на один год.

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