Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руВ ПФР назвали способ в два раза увеличить размер пенсии

Сведения предоставил председатель ПФР Антон Дроздов. Россияне, откладывающие выход на заслуженный отдых, смогут рассчитывать на два бонуса. Речь идет о фиксированной выплате и увеличении индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при откладывании выхода на пенсию на один год.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета22 декабря в 20:00

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Как вырастет пенсия у тех, кто выйдет на неё позже?

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РИА Новости23 декабря в 03:30

Обещанием пенсии в 52 тыс. рублей ПФР заманивает граждан в ловушку - экономист

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ТАСС23 декабря в 06:39

В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Российская газета22 декабря в 20:00
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