Экономика
ГлобалМСК.руВ ПФР назвали способ в два раза увеличить размер пенсии
Сведения предоставил председатель ПФР Антон Дроздов. Россияне, откладывающие выход на заслуженный отдых, смогут рассчитывать на два бонуса. Речь идет о фиксированной выплате и увеличении индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при откладывании выхода на пенсию на один год.
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с чего всё началось
Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газета22 декабря в 20:00
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Заявление главы ПФР о пенсии в 52 тысячи рублей может быть ловушкой для россиян
URA.Ru23 декабря в 03:07
Обещанием пенсии в 52 тыс. рублей ПФР заманивает граждан в ловушку - экономист
Царьград23 декабря в 04:25
Размер пенсии увеличится более чем в два раза при выходе на пенсию на 10 лет позже
ТАСС23 декабря в 06:39
В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже
Российская газета22 декабря в 20:00
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