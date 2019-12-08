Общество
РИА НовостиВ ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР. Как отметили в организации, подобная ситуация может коснуться пожилых россиян, за которых деньги по доверенности получает другой человек.
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с чего всё началось
Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности - когда деньги получает другой гражданин. Именно в этом случае закон "О страховых пенсиях" требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств.Российская газетавчера в 08:14
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Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
В Сеть попали кадры предстоящего фантастического боевика «Годзилла против Конга», запечатлевшее схватку двух гигантских монстров.
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Политика
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Технологии
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CD Projekt объявила, что «лончер для лончеров» GOG Galaxy 2.0 теперь может протестировать любой желающий — разработчики открыли доступ к текущей бете.
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.