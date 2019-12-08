Общество
РИА НовостиВ ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР. Как отметили в организации, подобная ситуация может коснуться пожилых россиян, за которых деньги по доверенности получает другой человек.
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с чего всё началось
Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности - когда деньги получает другой гражданин. Именно в этом случае закон "О страховых пенсиях" требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств.Российская газетавчера в 08:14
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Наш ресурс составил рейтинг из десяти продуктов, которые полезно употреблять при повышенном артериальном давлении.
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