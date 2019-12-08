Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности - когда деньги получает другой гражданин. Именно в этом случае закон "О страховых пенсиях" требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств.

с чего всё началось

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР. Как отметили в организации, подобная ситуация может коснуться пожилых россиян, за которых деньги по доверенности получает другой человек.

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