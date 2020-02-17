Экономика
Невские НовостиВ ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
Пенсионерам объяснили, что новое правило — это не требование банков или Пенсионного фонда, а требование федерального закона. Тем, кто начал получать пенсию в 2017-м, сразу выдали карты «Мир». Остальные же будут получать деньги через другие платежные системы до июля, а потом поменяют карты.
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«Карты национальных платежных систем должны быть очень выгодны». Экономист о картах «Мир» для пенсионеров
ФедералПресс17 февраля в 21:40
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