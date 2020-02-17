Экономика

Невские НовостиНевские НовостиВ ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

Пенсионерам объяснили, что новое правило — это не требование банков или Пенсионного фонда, а требование федерального закона. Тем, кто начал получать пенсию в 2017-м, сразу выдали карты «Мир». Остальные же будут получать деньги через другие платежные системы до июля, а потом поменяют карты.
Читать в источнике
Комментировать281

Подробнее о событии

В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

РБКвчера в 15:09

«Карты национальных платежных систем должны быть очень выгодны». Экономист о картах «Мир» для пенсионеров

ФедералПресс17 февраля в 21:40

Пенсионеры перейдут на карты «Мир» с 1 июля

Народные новостивчера в 12:06

В ПФР раскрыли подробности перевода пенсионеров на карту «Мир»

Известиявчера в 09:53

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

РИА Новостивчера в 09:34

Грядущие изменения в получении пенсий объяснили

Рамблервчера в 13:22

В России изменятся правила получения пенсии

Московский Комсомолец17 февраля в 00:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Вести.Ru вчера в 20:58
Происшествия

У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус

Коммерсантъ вчера в 23:44
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Общество

Водонаева обратилась в полицию после эфира на Первом канале

Аргументы и Факты вчера в 10:52
Происшествия

В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей

Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 16:56
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Происшествия

При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек

Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
РИА Новости вчера в 19:05
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Московский Комсомолец вчера в 11:32
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Игры

Ремейк первой Gothic выйдет на PC и приставках

Запускает работу над ремейком компьютерной игры Gothic для персонального компьютера и приставок нового поколения PS5 и Xbox Series X издатель THQ Nordic, 19 февраля заявила пресс-служба компании.
Красная весна вчера в 05:49
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости вчера в 07:10
Общество

В Гааге обязали Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

В соответствии с новым решением, Россия вновь обязана выплатить 50 миллиардов долларов экс-учредителям ЮКОСа.
RuNews24.ru 18 февраля в 07:54
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

Полиция проверит школу, где ученик нанёс учительнице удары по лицу

В конце концов педагог резким движением столкнула подростка со стула, после чего тот быстро встал и начал наносить учительнице удары по лицу.
Социальные новости 18 февраля в 07:21
Здоровье

Диетолог объяснил, кому нельзя пить энергетики

Диетолог Иван Алименко объяснил, кому нельзя пить энергетики. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Piter.tv вчера в 23:57
Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Lenta.ru вчера в 14:36
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Политика Сегодня 18 февраля в 20:08
Происшествия

В Хабаровске вынесли приговор планировавшему теракт в школе студенту

Первый Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего студента Александра Онуфриенко, планировавшего организовать теракт в своей бывшей школе.
RT на русском вчера в 20:54
Музыка

Рассекречены имена россиянок, снявшихся в порноклипе солиста Rammstein

Политическая Экспертиза вчера в 02:06
Общество

Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 09:10
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Интернет

В социальной сети «ВКонтакте» обновили дизайн мобильного приложения

Петербургский дневник вчера в 07:24
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лейпцига» в первой игре 1\8 финала первого по значимости европейского турнира.
Vprognoze.ru вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru 18 февраля в 12:49
Кино

Появилось видео со съемок «Веном 2»

Экспресс газета 18 февраля в 15:53
Авто

В России отзывают глохнущие автомобили Mazda3

Японская компания Mazda отзывает в России 776 автомобилей Mazda 3. Из-за возможных проблем с двигателем на сервис пригласят машины последнего поколения, реализованные с 28 июня по 30 декабря 2019 года.
Автоновости дня вчера в 05:12
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости вчера в 08:56
Общество

Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС

Газета.Ru вчера в 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное