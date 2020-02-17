Российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьезные изменения уже в этом году, сообщает PRIMPRESS. Как рассказали в Пенсионном фонде, с 1 июля 2020 года будет изменен порядок получения страховых выплат по старости на банковские карты.

с чего всё началось

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Общество Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.

Авто Появились характеристики нового Kia Sorento Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Общество Путин возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака В день 20-й годовщины со дня смерти Анатолия Собчака президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга.

Игры Разработчик назвал разницу между Sony PS5 и Xbox Series X Разработчик описал отличия Sony PS 5 и Xbox Series X. Обе консоли должны стать доступны для покупки к концу текущего года, примерно в рождественский период.

Технологии «Макдоналдс» и «Старбакс» тестируют «умные» стаканчики «Умные» стаканчики, изготовленные в основном из пластика и оснащенные чипами или QR-кодами для отслеживания, являются результатом двухлетнего проекта «moon shot», известного как NextGen Cup Challenge, которым руководили Starbucks Corp. и McDonald's Corp. Основной идеей проекта является создание системы, при которой потребители будут использовать пластиковые стаканчики повторно.

Политика США назвали абсурдным обращение Венесуэлы в МУС из-за санкций Подачу Венесуэлой жалобы в Международный уголовный суд (МУС) в связи с американскими санкциями в США считают абсурдной и не намерены обращать на это внимание, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Происшествия Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".

Общество Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».

Общество Посторонние предметы в баках. Сотни Boeing 737 MAX перепроверят снова Ряд СМИ распространили специальный циркуляр руководителя программы 737 MAX Марка Дженкса, в котором идёт речь об обнаружении в топливных баках недавно произведённых пассажирских самолётов Boeing 737 MAX фрагментов ветоши и сборочных инструментов.

Здоровье Новые методики лечения онкозаболеваний внедрят в Нижегородской области Заведующий гематологическим центром Владимир Муравьев рассказал о том, как работает центр сегодня и какие методики используются при лечении пациентов.