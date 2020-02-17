Экономика
Невские НовостиВ ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
Пенсионерам объяснили, что новое правило — это не требование банков или Пенсионного фонда, а требование федерального закона. Тем, кто начал получать пенсию в 2017-м, сразу выдали карты «Мир». Остальные же будут получать деньги через другие платежные системы до июля, а потом поменяют карты.
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с чего всё началось
Российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьезные изменения уже в этом году, сообщает PRIMPRESS. Как рассказали в Пенсионном фонде, с 1 июля 2020 года будет изменен порядок получения страховых выплат по старости на банковские карты.Primpress.ru16 февраля в 05:15
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