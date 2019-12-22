Экономика
Российская газетаВ ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
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Политика
Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»
Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Происшествия
Посетители кафе в Пермском крае отравились газом
В ресторане быстрого питания в городе Березники Пермского края посетители отравились, предположительно, газом.
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Гаджеты
Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль
Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова, передает РИА "Новости".
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
Культура
В Барселоне Cirque du Soleil презентовал шоу про Месси – впечатления
Да, вы всё правильно поняли – Месси получил цирковое шоу своего имени от лучших мастеров планеты.
Армия и оружие
Ливия задержала судно с турецким экипажем
Патрульный катер ВМС Ливии обнаружил гражданское судно с турецким экипажем под флагом Гренады в местных территориальных водах и задержал его, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.
Политика
Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции
Макрон назвал ошибочным мнение, что «Франция размышляет о мире в категориях гегемонии» и назвал колониализм «большой ошибкой» своей страны.
Футбол
Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу может перейти в ЦСКА
Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 голов, также на его счету 6 результативных передач.
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Армия и оружие
Пентагон: Турцию надо держать ближе к НАТО
Турцию надо держать ближе к НАТО, сообщил 20 декабря журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
Космос
Маск пожелал не долетевшему до МКС Starliner удачной посадки
Глава корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск выразил поддержку корпорации Boeing, пожелав удачной посадки разработанному ей кораблю Starliner, который накануне не смог выйти на запланированную орбиту для стыковки с МКС.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Гаджеты
Появились первые изображения iPhone SE 2
В сети появились изображения новинки в линейке «яблочных» смартфонов – iPhone SE 2. Предполагается, что гаджет будет представлен в первой половине следующего года.
Футбол
Гвардиола: «Я в восторге от того, как мы сыграли»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером". Я в восторге от того, как мы сыграли.
Армия и оружие
Российские военные медики проведут в Сирии день помощи детям
Наука
Обнаружен древнейший на планете ископаемый лес
Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
Общество
Первая в мире плавучая АЭС подала электроэнергию в сеть Чукотки
Первая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в четверг выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа.
Политика
На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США
Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Армия и оружие
Донбасс предупредили о переброске военной техники ВСУ
«Киев гонит к вам огромные составы с техникой и танками, так что, господа ополченцы, готовьте РПГ, ПТУРы и все, что у вас есть!» — предупредил очевидец.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери
Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Политика
МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту
Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской
Телеведущая грубо прокомментировала фото Рудковской, посоветовав ей оголить другую, более интимную часть тела.