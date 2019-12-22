Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

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С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
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В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газета19:00

Глава ПФР раскрыл, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

URA.Ru20:55
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