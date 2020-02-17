Экономика
Народные новостиПенсионеры перейдут на карты «Мир» с 1 июля
Представители Пенсионного фонда России заявили, что по новым правилам с 1 июля пенсии будут перечисляться только на банковские карты "Мир". Об этом информирует издание "Невские новости". Они пояснили, что такое условие выдвинули не банки, а об этом гласит федеральный закон.
Читать в источнике
Оценить561
с чего всё началось
Всем пенсионерам, получающим пенсионные выплаты на банковскую карту, до 1 июля 2020 года необходимо оформить карту национальной платежной системы «Мир», об этом напоминает Primpress со ссылкой на Пенсионный фонд России.Солидарность17 февраля в 07:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 07:55, Ашберн
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
Политика
Песков оценил ситуацию с доходами россиян
Вопрос повышения доходов россиян находится на постоянном контроле властей.
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Армия и оружие
Появилось видео турецкой атаки в Идлибе
Политика
Путин призвал очистить от криминала важнейшие отрасли экономики
Президент России Владимир Путин призвал защитить важнейшие отрасли российской экономики от криминала. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Facebook обвинили в неуплате налогов на $9 млрд
Американское налоговое управление заявило, что компания Facebook не выплатила около $9 млрд налогов, сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса на «Голос. Дети» ради дочери
В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
Армия и оружие
Хуаньцю шибао (Китай): США воспринимают Китай и Россию как «вероятных противников» для создания военных угроз (Хуаньцю шибао)
После расформирования в 2011 году Второй флот ВМС США был воссоздан в 2018 году для того, чтобы усилить мощь военно-морских сил Соединенных штатов и конкурировать с Россией и Китаем.
Шоу-бизнес
51-летняя модель разделась и облилась краской ради благотворительности
Несколько фотографий модель выложила в свои социальные сети. Ради хороших снимков, 51-летняя Д’Эррико облилась красной краской.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Зюганов выступил в защиту фигурантов дела «Сети»
Сроки тюремного заключения, назначенные фигурантам дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ), «явно завышены», заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
Футбол
Гендиректор «Леганеса» о трансфере Брэйтуэйта: «Не собирались вести переговоры с „Барсой“. Клубу нанесен огромный ущерб»
В ситуации, которая наносит клубу непоправимый ущерб, мы будем палить из всех орудий.
Происшествия
В Шереметьево женщина пыталась пронести украденные $40 тысяч в обуви
В московском аэропорту Шереметьево задержали семейную пару, которая пыталась ограбить пассажирку рейса Лос-Анджелес — Москва.
Политика
Трамп выбрал главой нацразведки США своего преданного сторонника
Дональд Трамп, президент США, собирается назначить исполняющим обязанности руководителя национальной разведки посла США в Германии Ричарда Гренелла.
Космос
Астрофизики NASA обнаружили воду в атмосфере Юпитера
Космическая миссия NASA Juno помогла астрофизикам обнаружить объемы воды в атмосфере Юпитера.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Хоккей
Рижское «Динамо» по буллитам победило «Амур» в матче КХЛ
Общество
В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
Кино
Как снимался фильм «Калашников»
Наука
В борьбе с диабетом поможет плотный завтрак
Происшествия
11 человек стали жертвами стрелка в Германии
Теннис
Теннисист Федерер пропустит «Ролан Гаррос» из-за операции на колене
Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер перенес операцию на правом колене и пропустит "Ролан Гаррос".
Гаджеты