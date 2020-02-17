с чего всё началось

Представители Пенсионного фонда России заявили, что по новым правилам с 1 июля пенсии будут перечисляться только на банковские карты "Мир". Об этом информирует издание "Невские новости". Они пояснили, что такое условие выдвинули не банки, а об этом гласит федеральный закон.

Пенсионеры перейдут на карты «Мир» с 1 июля

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