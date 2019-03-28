Журналисты из Омской области нашли женщину, ежемесячная пенсия которой якобы составляет 52 533 рубля. По данным местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР), 70-летняя омичка заработала эту сумму на страховых взносах.

с чего всё началось

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова. Она пояснила, что каждый россиянин имеет свой персональный пенсионный счет, учитывающий множество факторов.

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

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