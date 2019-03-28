Общество
РИА НовостиВ ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова. Она пояснила, что каждый россиянин имеет свой персональный пенсионный счет, учитывающий множество факторов.
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с чего всё началось
Журналисты из Омской области нашли женщину, ежемесячная пенсия которой якобы составляет 52 533 рубля. По данным местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР), 70-летняя омичка заработала эту сумму на страховых взносах.Вечерняя Москва08:07
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Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
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Адесанья победил Ромеро и сохранил титул чемпиона UFC
Адесанья защитил звание чемпиона UFC в среднем весе в Лас-Вегасе. Теперь на его счету 19 побед без поражений.
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Политика
Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
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CNN: Америка продаст Украине РЛС и патрульные катера
Отмечается, что Вашингтон продаст Киеву противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера Mark VI и другую технику.
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Футбол
Жиру: «Хотел перейти в „Интер“, но „Челси“ меня не отпускал»
Нападающий «Челси» Оливье Жиру признался, что минувшей зимой хотел перейти в "Интер", но его не отпустили.Я видел себя в другом месте, я перенес шесть сложных месяцев в «Челси».
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Политика
Трамп назвал NYT позором журналистики
Президент США Дональд Трамп назвал американскую газету The New York Times позором журналистики.
Общество
Все массовые мероприятия отменены во Франции из-за коронавируса
"Из-за распространения коронавируса во Франции все мероприятия участием более тысячи человек запрещены", - заявил министр.
Футбол
Экс-президент «Локомотива» рассказала о «договорняке» в РФПЛ
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила о том, что она лично раскрыла "договорняк" в российском футболе.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Политика
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Происшествия
В Китае обрушился карантинный центр
В китайском городе Цюаньчжоу обрушился центр, в котором местные жители находились на карантине в связи с эпидемией коронавируса Covid-2019.
Футбол
Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»
Общество
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Авто
General Motors представил платформу для электрокаров
Компания General Motors представила модульную платформу, а также батарейную систему для будущих электромобилей.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Армия и оружие
Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Политика
Международные следователи продлили соглашение о сотрудничестве по MH17
Члены Совместной следственной группы, занимающейся уголовным расследованием крушения Boeing на Украине, продлили соглашение о сотрудничестве.
Кино
В Сети появились первые отзывы о хорроре «Тихое место 2»
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло.
Армия и оружие
Турция поможет Украине производить оружие против России
Как напоминает консалтинговое агентство Defense Express, к настоящему времени Киев получил от Турции шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine, а в конце 2019 года украинские специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Общество
Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев коронавируса 8 марта
Новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России не зафиксировано, следует из информационного бюллетеня Роспотребнадзора на воскресенье, 8 марта.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Биатлон
Хованцев назвал состав женской сборной на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России назвал состав женской сборной России на этап Кубка мира в финском Контиолахти.