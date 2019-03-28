Общество
РИА НовостиВ ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова. Она пояснила, что каждый россиянин имеет свой персональный пенсионный счет, учитывающий множество факторов.
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с чего всё началось
Журналисты из Омской области нашли женщину, ежемесячная пенсия которой якобы составляет 52 533 рубля. По данным местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР), 70-летняя омичка заработала эту сумму на страховых взносах.Вечерняя Москва08:07
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Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Общество
В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Политика
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Общество
В России зафиксировали четыре новых случая заболевания коронавирусом
Ранее китайские ученые нашли изменения в симптоматике коронавируса.
Происшествия
Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
Армия и оружие
В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
Армия и оружие
Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»
«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Энергетика
«Лукойл» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК
В компании уверены, что ежедневно Россия теряет от $100 до $150 млн. "Лукойл" оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В целом, из-за коронавируса в разных странах отметили около 400 крупных мероприятий.
Происшествия
Люди в масках напали на участников митинга за права женщин в Киргизии
Неизвестные в масках напали на участников шествия в защиту прав женщин в Бишкеке, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из участниц митинга.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева покинет телеканал «Муз-ТВ» после скандала
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что покинет телеканал «Муз-ТВ», на котором она проработала более 20 лет.
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
Общество
Бизнесмену Тинькову в США грозит до шести лет тюрьмы
«Совершенно секретно»: Владелец «Тинькофф-банка» Олен Тиньков стал обвиняемым по двум делам в США. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Общество
Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если будут предприняты новые шаги относительно карантина по коронавирусу для возвращающихся из-за границы, то это коснется всех стран.
Происшествия
Две жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган извинился перед Самойловой в Instagram
Известный рэпер Джиган постит трогательные фотографии и видео с супругой Оксаной Самойловой, надеясь на прощение.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Армия и оружие
Опубликовано видео маневров Ту-142 над Северным Ледовитым океаном
Видео с учений самолетов ВКС РФ в небе над Северным Ледовитым океаном появилось в сети.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Общество
Онищенко назвал беспрецедентно либеральным решение властей Москвы о самоизоляции
Решение мэрии Москвы о режиме самоизоляции для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, является беспрецедентным по либеральности.
Экономика
Коронавирус заставил азиатских миллионеров увлечься торговлей акциями
Коронавирус заставил авиакомпании совершать «рейсы-призраки» «Сочетание меньшего количества поездок и повышенной волатильности рынка означает, что клиенты чрезвычайно активны», — рассказал генеральный директор азиатского частного банка Union Bancaire Privee Майкл Блейк.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Происшествия
В Египте зарегистрирована первая смерть от коронавируса
Шестидесятилетний немецкий турист скончался в Египте, став первой жертвой коронавируса в этой стране, объявило Министерство здравоохранения в Каире в воскресенье.
Здоровье
В больницах России введут единую систему менеджмента качества
В российских медучреждениях введут единую систему менеджмента качества, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.