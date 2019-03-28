Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова. Она пояснила, что каждый россиянин имеет свой персональный пенсионный счет, учитывающий множество факторов.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как достичь пенсии более 50 тысяч рублей

Журналисты из Омской области нашли женщину, ежемесячная пенсия которой якобы составляет 52 533 рубля. По данным местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР), 70-летняя омичка заработала эту сумму на страховых взносах.
Вечерняя Москва08:07

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В ПФР объяснили пенсию жительницы Омска в ₽50 тыс

РБК15:35

В ПФР рассказали, как можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Комсомольская правда13:56

В ПФР объяснили, как достичь пенсии более 50 тысяч рублей

Вечерняя Москва08:07

В ПФР объяснили пенсию россиянки в 52 тыс рублей

Московский Комсомолец13:15

Россиянам рассказали, как получить пенсию более 50 тысяч рублей

Телеканал 360°12:55

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

РИА Новости12:04

В ПФР раскрыли, какие доплаты помогут россиянам получить пенсию в 50 тысяч рублей

URA.Ru13:33
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Известия 06 марта в 16:51
Общество

В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
ТАСС 15:34
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07:48
Политика

Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
РИА Новости 12:03
Общество

В России зафиксировали четыре новых случая заболевания коронавирусом

Ранее китайские ученые нашли изменения в симптоматике коронавируса.
Inkazan вчера в 09:45
Происшествия

Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
РБК 13:10
Армия и оружие

В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции

Piter.tv 06 марта в 03:19
Армия и оружие

Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»

«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
RT на русском 06:15
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Энергетика

«Лукойл» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК

В компании уверены, что ежедневно Россия теряет от $100 до $150 млн. "Лукойл" оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК.
Деловое.ТВ вчера в 02:54
Политика

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Газета.Ru 06:32
Общество

Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В целом, из-за коронавируса в разных странах отметили около 400 крупных мероприятий.
Эхо Москвы 05 марта в 15:00
Происшествия

Люди в масках напали на участников митинга за права женщин в Киргизии

Неизвестные в масках напали на участников шествия в защиту прав женщин в Бишкеке, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из участниц митинга.
Газета.Ru 08:11
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева покинет телеканал «Муз-ТВ» после скандала

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что покинет телеканал «Муз-ТВ», на котором она проработала более 20 лет.
АБН 05 марта в 13:07
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
Общество

Бизнесмену Тинькову в США грозит до шести лет тюрьмы

«Совершенно секретно»: Владелец «Тинькофф-банка» Олен Тиньков стал обвиняемым по двум делам в США. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Совершенно секретно 06 марта в 00:58
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Rusvesna.su 15:26
Общество

Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если будут предприняты новые шаги относительно карантина по коронавирусу для возвращающихся из-за границы, то это коснется всех стран.
РИА Новости 14:26
Происшествия

Две жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги

Газета.Ru вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган извинился перед Самойловой в Instagram

Известный рэпер Джиган постит трогательные фотографии и видео с супругой Оксаной Самойловой, надеясь на прощение.
NewInform 15:32
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости 12:07
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Волга-Медиа 05:14
Армия и оружие

Опубликовано видео маневров Ту-142 над Северным Ледовитым океаном

Видео с учений самолетов ВКС РФ в небе над Северным Ледовитым океаном появилось в сети.
Политическая Экспертиза 07:20
Политика

Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
BFM.ru 07:12
Общество

Онищенко назвал беспрецедентно либеральным решение властей Москвы о самоизоляции

Решение мэрии Москвы о режиме самоизоляции для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, является беспрецедентным по либеральности.
Эхо Москвы 12:01
Экономика

Коронавирус заставил азиатских миллионеров увлечься торговлей акциями

Коронавирус заставил авиакомпании совершать «рейсы-призраки» «Сочетание меньшего количества поездок и повышенной волатильности рынка означает, что клиенты чрезвычайно активны», — рассказал генеральный директор азиатского частного банка Union Bancaire Privee Майкл Блейк.
Forbes 10:12
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 19:15
Происшествия

В Египте зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Шестидесятилетний немецкий турист скончался в Египте, став первой жертвой коронавируса в этой стране, объявило Министерство здравоохранения в Каире в воскресенье.
Коммерсантъ 13:59
Здоровье

В больницах России введут единую систему менеджмента качества

В российских медучреждениях введут единую систему менеджмента качества, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 11:26
Как работают Яндекс.Новости?
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