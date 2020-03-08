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В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Вечерняя Москва
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  • Мой Брянск0:41
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"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова. Она пояснила, что каждый россиянин имеет свой персональный пенсионный счет, учитывающий множество факторов.В источнике
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С чего всё начиналось
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В ПФР объяснили, как достичь пенсии более 50 тысяч рублей

Журналисты из Омской области нашли женщину, ежемесячная пенсия которой якобы составляет 52 533 рубля. По данным местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР), 70-летняя омичка заработала эту сумму на страховых взносах.
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Пенсия больше 50 тысяч рублей: Эксперты объяснили, кто такую может получить

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В ПФР объяснили пенсию жительницы Омска в ₽50 тыс

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В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

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