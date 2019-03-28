Общество
РИА НовостиВ ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова. Она пояснила, что каждый россиянин имеет свой персональный пенсионный счет, учитывающий множество факторов.
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с чего всё началось
Журналисты из Омской области нашли женщину, ежемесячная пенсия которой якобы составляет 52 533 рубля. По данным местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР), 70-летняя омичка заработала эту сумму на страховых взносах.Вечерняя Москва08:07
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Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
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МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
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В Брюсселе пройдет встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и турецкого лидера Реджепа Таиипа Эрдогана.
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Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
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Число жертв коронавируса в Италии достигло 197
Число выздоровевших за сутки увеличилось на 109, теперь их 523. Ранее 6 марта первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ватикане.
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Звезда смерти. Какие беды несёт для Земли взрыв сверхновой Бетельгейзе
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Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.