Экономика
Газета.RuВ ПФР объявили, какой будет пенсия в 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290 рублей. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 18 января, фрагменте интервью "Российской газете" главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова.
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с чего всё началось
К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газета17 января в 19:00
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