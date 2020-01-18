Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ПФР объявили, какой будет пенсия в 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290 рублей. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 18 января, фрагменте интервью "Российской газете" главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова.
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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

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В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

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REGNUM18 января в 02:13

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ТАСС18 января в 00:32

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00
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В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ

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Умные колонки от «Яндекса» научились вызывать такси

В российской компании рассказали, что разработчики «Яндекса» внедрили в умную колонку функцию вызова такси голосом с помощью «Алисы», которая оформляет заказ в приложении «Яндекс.Такси».
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Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
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При пожаре в одноэтажном деревянном доме в Томской области погибли 11 человек, сообщает МЧС.
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В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

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Специалисты РКК "Энергия" предложили новую концепцию транспортной системы для освоения Луны, независимую от американской окололунной станции Deep Space Gateway.
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Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
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Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

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В Красноярском крае задержали управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Дениса Майбороду.
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Жительница Архангельска два дня не могла покинуть кухню в собственной квартире. Из помещения ее не выпускала кошка.
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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