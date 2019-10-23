Экономика
РИА НовостиВ ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Читать в источнике
Оценить514
Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.
— Антон Дроздов, российский экономистАМИТЕЛ вчера в 20:52
с чего всё началось
Возобновление индексации пенсии работающих пенсионеров потребует в 2020 году порядка 368 млрд рублей. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.ТАССвчера в 08:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Минтруд объяснил позицию ПФР по индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Serviceвчера в 10:54
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 01:55, Вашингтон
Происшествия
Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском
РИА Новости вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха
В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.
Uznayvse.ru 22 октября в 10:31
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", - заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
REGNUM вчера в 22:43
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на детекторе лжи
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
News.ru вчера в 07:42
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давления Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 19:53
Общество
Уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области отменили
Snob.ru вчера в 02:17
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава опубликовала откровенные фото
На снимках Варнава позирует сидя боком к камере и прикрывает отдельные части тела руками и бедрами.
Волга-Медиа 00:45
Космос
В России разработают многоразовую ракету-носитель
Компания «Ларос» планирует разработать к 2020 году первую в России возвращаемую ракету-носитель, заявил глава компании Олег Ларионов 22 октября в интервью ТАСС.
REGNUM 22 октября в 01:43
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:27
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 22 октября в 06:55
Происшествия
Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка
Родственник убитого под Ростовом фермера в интервью телеканалу "Звезда" рассказал, с чего началась перестрелка, в результате которой погибли пять человек.
РИА Новости вчера в 20:43
Хоккей
Кучеров и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург» в НХЛ
Встреча во Флориде завершилась со счетом 3:2. Результативными передачами отметились нападающий хозяев Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.
Известия 00:31
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Гаджеты
Xiaomi представила умное одеяло с подогревом
Вслед за умной курткой компания представила технологичное смарт-одеяло с подогревом.
Srnsk вчера в 07:39
Политика
Трамп поручил снять санкции с Турции
США снимут санкции против Турции, заявил американский президент Дональд Трамп. Такое поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.
RT на русском вчера в 11:52
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии
Министры обороны стран НАТО проведут в Брюсселе в четверг и пятницу переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация на северо-востоке Сирии, а также защита телекоммуникаций в мирное и военное время, дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил.
РИА Новости вчера в 23:57
Политика
Республиканцы помешали слушаниям в Конгрессе США в рамках импичмента
На пять часов позже запланированного начались закрытые слушания в Палате представителей Конгресса США из-за акции протестующей группы конгрессменов-республиканцев, 23 октября сообщает The Washington Post.
Красная весна вчера в 19:00
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17
В Красноярском крае обнаружили тела двух погибших из числа без вести пропавших при прорывах дамб, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Москва 24 22 октября в 05:41
Шоу-бизнес
Волочкова травмировалась на репетиции
Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.
URA.Ru вчера в 23:54
Экономика
Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%
Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК вчера в 17:00
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК вчера в 06:34
Армия и оружие
В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей
В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
ИА Новороссия вчера в 16:20
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39