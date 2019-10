Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк.

Сегодня Селена Гомес представила свой новый трек под названием Lose You to Love Me («Потерять тебя, чтобы полюбить себя»).