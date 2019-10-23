Экономика
РИА НовостиВ ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Читать в источнике
Оценить510
Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.
— Антон Дроздов, российский экономистАМИТЕЛ вчера в 20:52
с чего всё началось
Возобновление индексации пенсии работающих пенсионеров потребует в 2020 году порядка 368 млрд рублей. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.ТАССвчера в 08:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Минтруд объяснил позицию ПФР по индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Serviceвчера в 10:54
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Армия и оружие
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Инфорос вчера в 05:54
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии
Министры обороны стран НАТО проведут в Брюсселе в четверг и пятницу переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация на северо-востоке Сирии, а также защита телекоммуникаций в мирное и военное время, дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил.
РИА Новости вчера в 23:57
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давления Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 19:53
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани вчера в 11:02
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.
РБК вчера в 22:39
Происшествия
Глава сельсовета в Амурской области задержан при получении взятки
Глава администрации Восточного сельсовета Октябрьского района Амурской области задержан правоохранителями при получении взятки в размере 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 00:05
Наука
Ученые нашли вещество, предотвращающее рак и старение
РИА Новости вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор вчера в 03:13
Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Экономика
Россия поднялась в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк.
Газета.Ru вчера в 22:04
Политика
Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге
Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Красная весна вчера в 23:10
Политика
Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.
Ведомости вчера в 22:31
Общество
Рост пенсионного возраста стал мировой тенденцией
Эксперт рассказал о том, что повышение пенсионного возраста уже давно стало мировой тенденцией.
ФедералПресс 00:21
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Общество
Елену Малышеву госпитализировали в больницу
Известную российскую телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в московскую больницу.
УтроNews вчера в 02:41
Автоспорт
Пилоты «Рено» были исключены из итогового протокола Гран-при Японии
LiveResult.Ru вчера в 21:20
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru 22 октября в 23:10
Технологии
Google заявил о достижении «квантового превосходства»
Представители IBM заявили, что достижения Google сильно преувеличены.
Говорит Москва вчера в 14:08
Общество
На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
Известия вчера в 21:14
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте ЧП под Красноярском
RT на русском вчера в 05:13
Происшествия
Бастрыкин поручил разобраться с убийством двух девушек в Екатеринбурге
Известия вчера в 17:27
Здоровье
Депрессия и неврозы в провинции вызваны бедностью
Алтайский край уже не первый год занимает первое место среди регионов России по числу нервных расстройств и психических заболеваний.
Pravda.Ru вчера в 06:08
Музыка
Селена Гомес представила новую песню, посвященную Джастину Биберу
Сегодня Селена Гомес представила свой новый трек под названием Lose You to Love Me («Потерять тебя, чтобы полюбить себя»).
Popcornnews.ru вчера в 08:00
Происшествия
В Великобритании нашли грузовик с 39 телами
Полиция графства Эссекс (Великобритания) сообщила об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс.
Профиль вчера в 12:46
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» обновили максимум за 13 лет
23 октября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на Московской бирже на 16,6%, до 42,8 руб. за штуку, это рекордная цена за последние 13 лет.
РБК вчера в 14:35
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Авто
Количество автодилеров в России снизилось до 3,3 тысяч
ГЛАС.RU вчера в 05:59