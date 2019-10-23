Возобновление индексации пенсии работающих пенсионеров потребует в 2020 году порядка 368 млрд рублей. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.

с чего всё началось

Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 млрд рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своём бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

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