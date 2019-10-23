Экономика
Газета.RuВ ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости". Он также добавил, что такой суммы пока нет.
Читать в источнике
Оценить383
Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 млрд рублей. Это большие деньги, и таких у нас денег сейчас нет.
— Антон Дроздов, российский экономистRambler News Service 08:35
Подробнее о событии
Показать все источники
В ПФР рассказали, на какие выплаты могут рассчитывать работающие омские пенсионеры
РИА ОмскИнформвчера в 07:59
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Армия и оружие
Опубликовано видео ночной дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Общество
МВД потребовало заблокировать статью о кетамине в издании Baza
МВД попросило Роскомнадзор заблокировать «Репортаж из кетаминового транса» в издании Baza. Об этом в ведомстве сообщили «Интерфаксу».
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Армия и оружие
Генсек НАТО прокомментировал договорённости Путина и Эрдогана по Сирии
22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в нарушении своих обещаний по Сирии.
Общество
Третьяковка ответила на сообщения об «украденной» из Чечни картине
Третьяковская галерея сняла с выставки картину Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке» после сообщений СМИ о том, что ее могли украсть из Национального музея в Грозном.
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
Армия и оружие
Россия призвала США уничтожить остатки своего химоружия
Россия призывает США уничтожить остатки своих запасов химического оружия, заявил, выступая в рамках Первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
Общество
Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку более $5 млн
Апелляционный суд Лондона обязал основателей Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также «корпоративных ответчиков» выплатить банку £10,9 млн ($14 млн), из которых выплата Коломойского составляет $5,1 млн.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская хочет использовать дочь как донора яйцеклетки
Певица Любовь Успенская ранее заявляла, что хочет найти суррогатную мать, которая выносит ей ребенка.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Происшествия
Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию
Криминального авторитета Тариэла Ониани, известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию.
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17
Политика
В США могут признать «Азов» террористической организацией
Украинский добробат «Азов» может быть признан в США террористической организацией: ранее группа конгрессменов обратилась к госдепу с требованием объяснить, почему батальон ещё не был включен в список террористических группировок.
Здоровье
Удмуртия рискует провалить план по созданию амбулаторных онкоцентров
Удмуртия вошла в число семи регионов России, которые рискуют не выполнить план по созданию центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).
Авто
BMW с огромной решеткой попался шпионам
В Сети появилась шпионская фотография нового 4 Series Coupe, дизайн передней части которой легко узнаваем по решетке.
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Политика
Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта
В ближайшее время будет решен вопрос о восстановлении авиарейсов между Россией и курортами Египта.
Происшествия
В Великобритании в прицепе грузовика найдено 39 тел
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
Хоккей
«Металлург» победил «Ак Барс» в серии буллитов
Магнитогорский "Металлург" одолел казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
СК возбудил уголовное дело об убийстве бизнесмена в подмосковном СИЗО
Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК) бизнесмена Виктора Лотыша в СИЗО‐11 в Ногинске.
Наука
Ученые нашли вещество, предотвращающее рак и старение
Политика
Уганда хочет покупать больше российского вооружения
Уганда хотела бы закупать больше российского вооружения и снаряжения, заявил президент Йовери Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках форума "Россия — Африка".
Футбол
Воронежский «Факел» с разгромом проиграл столичному клубу «Спартак-2»
Игра завершилась со счётом 7:2 в пользу столичных игроков.
Политика
Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины
Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.