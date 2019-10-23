В бюджете Пенсионного фонда России на 2020–2022 годы возвращение индексации для работающих пенсионеров не предусмотрено, то есть обещанная властями прибавка к пенсии в 1 тыс. руб. работающих пенсионеров не затронет.

с чего всё началось

Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 млрд рублей. Это большие деньги, и таких у нас денег сейчас нет.

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости". Он также добавил, что такой суммы пока нет.

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Армия и оружие Bloomberg узнал о задачах остающихся в Сирии американских военных В Сирии остается небольшой контингент ВС США, они будут охранять нефтяные месторождения, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Политика Помпео встретился с главой ПЦУ Епифанием Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко).

Армия и оружие Шойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил» Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.

Гаджеты Huawei анонсировала портативный роутер для работы с сетями 5G У предыдущей модели был аккумулятор в два раза меньше, ещё она могла заряжать внешние устройства, выдавая мощности 18 Вт. Также 5G Mobile WiFi Pro поддерживает и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Цена новинки неизвестна.

Спорт Избранный в WADA украинец пообещал отлучить Россию от мирового спорта Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, утвержденный в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на странице в Facebook заявил о желании бороться за отлучение России от мирового спорта.

Хоккей «Ак Барс»: здоровью Ткачева ничего не угрожает «Ак Барс» выступил с заявлением в отношении нападающего Владимира Ткачева, который получил сотрясение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (0:1 Б). Как отмечается, его здоровью ничего не угрожает.

Авто Nissan представил новый электрокроссовер Aria Новый концепт в Токио представил автоконцерн Nissan - электромобиль IMk.

Политика Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.

Политика Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Автоспорт Пилоты Renault дисквалифицированы из протокола Гран-при Японии, Квяту присуждено одно очко Международная автомобильная федерация (FIA) исключила пилотов Renault Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола гонки Гран-при Японии.

Общество Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.

Происшествия В сейфе на месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили золото В сейфе, который был обнаружен не месте прорыва дамбы в Красноярском крае, нашли золото.

Футбол 16-летний футболист попал в сборную Андорры по видеозаписи гола Футболист немецкого клуба "Карбенер" Пау Бабот попал в сборную Андорры при помощи довольно оригинального способа.

Космос Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.

Общество Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Армия и оружие Глава Минобороны США прибыл с необъявленным визитом в Ирак Глава Пентагона Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, для встречи с премьер-министром и министром обороны Ирака, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Reuters.

Армия и оружие Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.

Музыка Хейли Бибер не собирается «убивать» Селену Гомес Поклонники очень быстро начали задавать вопросы Хейли Бибер, утверждая, что ее пост связан с синглом Селены Гомес, но, по словам жены Джастина Бибера, это только совпадение.

Кино Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.

Спорт Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.

Армия и оружие СМИ признали превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2» Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по нескольким показателям немецкий танк "Леопард-2", сообщает Die Welt.