Экономика
Газета.RuВ ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости". Он также добавил, что такой суммы пока нет.
Читать в источнике
Оценить470
Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 млрд рублей. Это большие деньги, и таких у нас денег сейчас нет.
— Антон Дроздов, российский экономистRambler News Service 08:35
с чего всё началось
В бюджете Пенсионного фонда России на 2020–2022 годы возвращение индексации для работающих пенсионеров не предусмотрено, то есть обещанная властями прибавка к пенсии в 1 тыс. руб. работающих пенсионеров не затронет.РБК09:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Армия и оружие
Bloomberg узнал о задачах остающихся в Сирии американских военных
В Сирии остается небольшой контингент ВС США, они будут охранять нефтяные месторождения, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.
Интерфакс 14:55
Политика
Помпео встретился с главой ПЦУ Епифанием
Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко).
RT на русском 15:59
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил»
Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.
Коммерсантъ 16:25
Гаджеты
Huawei анонсировала портативный роутер для работы с сетями 5G
У предыдущей модели был аккумулятор в два раза меньше, ещё она могла заряжать внешние устройства, выдавая мощности 18 Вт. Также 5G Mobile WiFi Pro поддерживает и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Цена новинки неизвестна.
ITZine.ru 09:58
Спорт
Избранный в WADA украинец пообещал отлучить Россию от мирового спорта
Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, утвержденный в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на странице в Facebook заявил о желании бороться за отлучение России от мирового спорта.
Lenta.ru 12:32
Хоккей
«Ак Барс»: здоровью Ткачева ничего не угрожает
«Ак Барс» выступил с заявлением в отношении нападающего Владимира Ткачева, который получил сотрясение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (0:1 Б). Как отмечается, его здоровью ничего не угрожает.
Спорт-Экспресс 14:20
Авто
Nissan представил новый электрокроссовер Aria
Новый концепт в Токио представил автоконцерн Nissan - электромобиль IMk.
МонаВиста 11:21
Политика
Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
Газета.Ru 12:01
Политика
Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.
РИА Новости 09:09
Происшествия
СК проверит факт гибели получившего ожоги от батареи в ОМВД футболиста
Газета.Ru вчера в 05:59
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Автоспорт
Пилоты Renault дисквалифицированы из протокола Гран-при Японии, Квяту присуждено одно очко
Международная автомобильная федерация (FIA) исключила пилотов Renault Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола гонки Гран-при Японии.
RT на русском 16:33
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Происшествия
В сейфе на месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили золото
В сейфе, который был обнаружен не месте прорыва дамбы в Красноярском крае, нашли золото.
REGNUM вчера в 04:31
Футбол
16-летний футболист попал в сборную Андорры по видеозаписи гола
Футболист немецкого клуба "Карбенер" Пау Бабот попал в сборную Андорры при помощи довольно оригинального способа.
Pravda.Ru вчера в 07:38
Футбол
«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Газета.Ru 14:53
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 19 октября в 08:02
Футбол
«Реал» может купить вратаря «Атлетика» на замену Куртуа
Мадридский «Реал» может купить голкипера «Атлетика» (Бильбао) Унаи Симона.
REGNUM 05:05
Армия и оружие
Постпредство РФ посоветовало НАТО купить учебники по истории
ФАН 21 октября в 20:43
Общество
Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии
Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском 12:11
Армия и оружие
Глава Минобороны США прибыл с необъявленным визитом в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, для встречи с премьер-министром и министром обороны Ирака, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Reuters.
Радио Sputnik 03:01
Армия и оружие
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54
Музыка
Хейли Бибер не собирается «убивать» Селену Гомес
Поклонники очень быстро начали задавать вопросы Хейли Бибер, утверждая, что ее пост связан с синглом Селены Гомес, но, по словам жены Джастина Бибера, это только совпадение.
ГЛАС.RU 15:36
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru 15:30
Армия и оружие
СМИ признали превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»
Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по нескольким показателям немецкий танк "Леопард-2", сообщает Die Welt.
Pravda.Ru вчера в 04:22
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 10:23