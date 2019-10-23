В бюджете Пенсионного фонда России на 2020–2022 годы возвращение индексации для работающих пенсионеров не предусмотрено, то есть обещанная властями прибавка к пенсии в 1 тыс. руб. работающих пенсионеров не затронет.

с чего всё началось

Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 млрд рублей. Это большие деньги, и таких у нас денег сейчас нет.

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости". Он также добавил, что такой суммы пока нет.

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Общество В Росатоме прокомментировали сообщения о ввозе радиоактивных отходов Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7% К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.

Наука Древний «монстр Талли» оказался не тем, за кого его принимали ученые Исследователи из Ирландии, США и Японии обнаружили, что «монстра Талли», названного в честь своего первооткрывателя, могли напрасно отнести к позвоночным.

Политика Британский парламент принял законопроект о Brexit Сегодня премьер Борис Джонсон представил законопроект о Brexit в нижней палате парламента.

Общество Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Армия и оружие Шойгу провел переговоры с главкомом «Сил демократической Сирии» Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в среду, 23 октября, провел по видеосвязи переговоры с главнокомандующим "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлумом Абдо.

Политика Медведев провел встречу с Медведчуком Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

Политика Посол США на Украине дал показания против Трампа Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Политика Помпео встретился с главой ПЦУ Епифанием Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко).

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Общество Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов Омбудсмен отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысячи гривен (1,24 тысячи долларов).

Происшествия Броневик протаранил автомобиль в Костроме Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.

Общество Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.

Космос Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Происшествия В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка По информации издания, 54-летняя Нелли Лаптева из города Дегтярска приехала на отдых в Турцию вместе с дочерью 6 октября, а через два дня ей стало плохо после занятий аэробикой.

Армия и оружие Bloomberg узнал о задачах остающихся в Сирии американских военных В Сирии остается небольшой контингент ВС США, они будут охранять нефтяные месторождения, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Технологии Новый Chrome принудительно включит темный режим и проверит надежность пароля Chrome 78 позволит принудительно включить "ночной режим" на любом сайте — вне зависимости от того, предусмотрена ли у него такая возможность.

Спорт Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила свое решение взять спортивное гражданство Словении, назвав весь отечественный спорт "цирком-шапито".

Автоспорт Пилоты Renault дисквалифицированы из протокола Гран-при Японии, Квяту присуждено одно очко Международная автомобильная федерация (FIA) исключила пилотов Renault Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола гонки Гран-при Японии.

Армия и оружие Российские стратеги прилетели в ЮАР В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.

Общество Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».

Происшествия СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.