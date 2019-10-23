Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости". Он также добавил, что такой суммы пока нет.
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Антон Дроздов
Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 млрд рублей. Это большие деньги, и таких у нас денег сейчас нет.
— Антон Дроздов, российский экономистRambler News Service 08:35

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