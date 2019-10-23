Возобновление индексации пенсии работающих пенсионеров потребует в 2020 году порядка 368 млрд рублей. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.

с чего всё началось

Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.

Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году обойдется примерно в 368 млрд рублей. Об этом сообщил, отвечая в Государственной Думе на вопросы депутатов, руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает ТАСС.

В ПФР оценили траты на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Финансы Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.

Политика Египет заинтересовался поставками российского зерна через Крым Египетская сторона заинтересована в том, чтобы начать закупки российского зерна через порты Крыма, сообщил заместитель председателя Совета министров республики – постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Общество Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.

Шоу-бизнес Максим Фадеев впервые рассказал о скандале с Наргиз Наргиз, в свою очередь, заявила, что была «савраской, зарабатывающей бабло», который скачет по городам и весям в угоду продюсеру.

Общество Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине Депортированная после 18 месяцев в американской тюрьме Мария Бутина заявила в интервью RT и Sputnik, что ждет момента, когда окажется на родине.

Гаджеты Первые тесты 18-ядерного процессора Core i9-10980XE Процессор Core i9-10980XE технически мало отличается от Core i9-9980XE, но стоит вдвое меньше, чем на старте просили за последнюю модель.

Культура СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес» В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.

Шоу-бизнес Ксения Собчак перестала скрывать беременность Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.

Общество «Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Общество «Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.

Общество Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.

Футбол Головин отдал пас – «Монако» победил «Нант» Российский футболист Александр Головин отличился голевым пасом и помог «Монако» одержать победу над «Нантом».

Гаджеты В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.

Общество В США открыли один из крупнейших торговых центров Один из крупнейших торгово-развлекательных центров США American Dream частично открылся в Нью-Джерси.

Шоу-бизнес Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.

Футбол «Лестер» забил девять безответных мячей «Саутгемптону» "Лестер" стал второй командой, которая смогла забить пять мячей в первом тайме выездной игры (такое получилось у "Манчестер Сити" в 2010 году).

Армия и оружие В США назвали Россию главным победителем в Сирии Американский эксперт Совета по международным отношениям Генри Берни назвал Россию большим победителем в Сирии после заключения меморандума с Турцией в Сочи.

Музыка Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.

Общество Украина перейдет на зимнее время В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.

Технологии Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.

Кино Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.