Экономика

Маяк (г. Сосновый Бор)Маяк (г. Сосновый Бор)ПФР: К 2022 году средняя пенсия в России вырастет на 18,26%

К 2022 году средняя пенсия в России вырастет на 18,26% по сравнению с 2019-м, до 18 290 рублей. Об этом глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил в интервью «Российской Газете».
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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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