В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
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Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
ПРАЙМ20:07
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