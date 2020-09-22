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РИА Новости
РИА Новости

В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте

Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
ПРАЙМ20:07
Подробнее о событии
РИА Новости

В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

РИА Новости06:44
Lenta.ru

Россиянам разъяснили правила хранения пенсий на банковских картах

Lenta.ru08:08
Российская газета

ПФР опроверг данные о возможной приостановке начисления пенсий на карты

Российская газета07:29
РБК

Пенсионный фонд опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

РБК06:53
ПРАЙМ

В ПФР опровергли сообщения о риске приостановки выплаты пенсий

ПРАЙМ08:41
Газета.Ru

В ПФР ответили на сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Газета.Ru07:35
RT на русском

Эксперт объяснил, почему не следует оставлять пенсию на карте

RT на русском22:35

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известия09:24
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Телеканал RTVIвчера в 15:03

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Ведомости08:04
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