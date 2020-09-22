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РИА Новости
РИА Новости

В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте

Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
ПРАЙМ20:07
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россиянам разъяснили правила хранения пенсий на банковских картах

Lenta.ru08:08
URA.Ru

Как защитить пенсию на банковской карте. 3 главных совета экономиста

URA.Ru07:39
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте

ПРАЙМ20:07
РБК

Пенсионный фонд опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

РБК06:53
РИА Новости

В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

РИА Новости06:44
RT на русском

Эксперт объяснил, почему не следует оставлять пенсию на карте

RT на русском22:35
Российская газета

ПФР опроверг данные о возможной приостановке начисления пенсий на карты

Российская газета07:29

Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России
REGNUM06:17
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
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В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ruвчера в 16:38
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Рестайлинговый BMW X7 получит необычные фары

Главной особенностью прототипа кроссовера стали необычные передние фары, которые, судя по снимкам, будут расположены гораздо ниже, чем те, которыми оснащается нынешний вседорожник.
Motor06:52

В США пригрозили России ультиматумом по ДСНВ

Ранее «Профиль» сообщил, что США готовы продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но на «некоторый период времени» и на определенных условиях – если Россия и США смогут уладить вопрос верификации и выйти на политически обязывающие соглашения.
Профильвчера в 17:08
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На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известиявчера в 05:32
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Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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Скончался врач ковидного госпиталя в Липецке

Как сказано в официальном сообщении больницы, 56-летний Александр Деревщиков с первых дней открытия на базе БСМП ковидного госпиталя работал в «красной зоне» отделения реанимации и интенсивной терапии, где в силу особенностей оказания помощи больным в критическом состоянии риск заражения особенно высок.
Gorod4808:19