В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты.

С чего всё началось Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока. ПРАЙМ 20:07