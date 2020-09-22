В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
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Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте
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ПРАЙМ20:07
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