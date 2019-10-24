Экономика
АБНВ ПФР подсчитали расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
В 2020 году на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется 368 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава ПФР Антон Дроздов. На пленарном заседании в Госдуме он заявил, что таких денег сейчас нет.
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Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.
— Антон Дроздов, российский экономистАМИТЕЛ 23 октября в 20:52
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В ПФР рассказали о расходах на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Накануне.Ru23 октября в 19:25
Глава ПФР сообщил об отсутствии в бюджете денег на индексацию пенсий работающих пенсионеров
Общая газета.RU23 октября в 17:02
Глава ПФР признал нехватку денег на индексацию выплат работающим пенсионерам
Konkurent.ru23 октября в 17:57
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