Экономика

АБНАБНВ ПФР подсчитали расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

В 2020 году на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется 368 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава ПФР Антон Дроздов. На пленарном заседании в Госдуме он заявил, что таких денег сейчас нет.
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Антон Дроздов
Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.
— Антон Дроздов, российский экономистАМИТЕЛ 23 октября в 20:52

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