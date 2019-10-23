Экономика

ТрудТрудВ ПФР подсчитали расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов рассказал, сколько средств в масштабах страны потребуется в 2020 году на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Речь идет о сумме в 368 миллиардов рублей, заявил он на пленарном заседании в Госдуме.
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Антон Дроздов
Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.
— Антон Дроздов, российский экономистАМИТЕЛ 23 октября в 20:52

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