Экономика
АБНВ ПФР пообещали россиянам рост пенсий на 18%
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что за три года пенсии граждан вырастут на 18%. Отмечается, что соответсвующий рост заложен в бюджете пенсионного фонда. «Там заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции все годы», — передает РИА Новости слова главы ПФР.
Читать в источнике
Оценить61
с чего всё началось
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.РИА Новости30 октября в 06:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсия россиян за три года вырастет на 18%, — пообещал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов
Эхо Москвы30 октября в 08:30
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Экономика
Силуанов назвал рудиментом уголовное наказание за валютные нарушения
Уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение правил возврата экспортной выручки российскими предпринимателями, является устаревшей нормой и требует пересмотра, однако не все правоохранительные органы с этим согласны.
Армия и оружие
ВВС США намерены задействовать российские Ми-24 на учениях
Шоу-бизнес
Дочь Деми Мур рассказала о наркозависимости матери
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Талула рассказала о том, какой была ее мать, когда употребляла наркотики.
Наука
В Канаде нашли окаменелости древнего носорога
Зубы были маленькими и в плохой форме, но учительница все равно их подобрала.
Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
Транспорт
Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
Происшествия
Уральский бизнесмен погасил долг по ипотеке Ксении Каторгиной
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Шоу-бизнес
После скандала в Самаре у Билана выросло число корпоративов
Появились и некоторые бонусы от произошедшего – выросло некоторое число подписчиков и фанатов, а главное – странным образом выросло число корпоративов.
Армия и оружие
Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.
Здоровье
В Чернигове госпитализированных с гепатитом стало больше
Число госпитализированных в результате вспышки вирусного гепатита «А» в черниговской школе №7 выросло до 23 человек.
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Единоборства
Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
Происшествия
Голунов пришел на заседание суда в бронежилете
Журналист Иван Голунов в пятницу пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете в сопровождении сотрудников ФСБ в масках, его адвокат уточнил, что он находится под госзащитой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Здоровье
Какая компенсация положена за ложный диагноз
Если медучреждение некачественно оказало услуги или неверно установило диагноз, пациент может потребовать компенсацию.
Наука
Подружившиеся в лаборатории обыкновенные вампиры остались друзьями и на воле
Немецкие и американские биологи выяснили, что особи обыкновенного вампира (Desmodus rotundus) могут формировать прочные социальные связи, которые не разрушаются даже при смене окружающих условий и не требуют взаимной выгоды.
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
Происшествия
В доме на Большой Сухаревской площади в Москве произошел пожар
Со слов очевидцев, происходит открытое горение квартиры на втором этаже восьмиэтажного жилого дома.
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
Происшествия
Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами
Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Гаджеты
Мировой рынок смартфонов показал рост
Последние два года на рынке мобильных устройств наблюдалась стагнация, однако за минувший квартал впервые за долгое время вновь был замечен подъем в годовом выражении.
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Авто
В продажу поступил кроссовер Hyundai Creta нового поколения
На рынке КНР в продажу поступил кроссовер Hyundai Creta нового поколения. В Поднебесной эта модель продается под названием ix25.