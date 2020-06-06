Общество

RT на русскомRT на русскомВ ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий»

Пенсионный фонд России (ПФР) отметил резкий рост случаев недобросовестных и мошеннических действий в отношении пожилых граждан, которым навязывают платные услуги за «перерасчёт пенсий». Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.
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с чего всё началось

Жителей Подмосковья призвали быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества

По информации Пенсионого Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей.
Правительство Московской областивчера в 09:19

Подробнее о событии

В ПФР предупредили о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

Москва 2423:27

В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий»

RT на русском22:25

Раскрыта новая мошенническая схема с «перерасчетом пенсий»

РИА Новости18:36

В Подмосковье активизировались мошенники, действующие якобы от Пенсионного фонда

Вести Подмосковьявчера в 12:15

Новые виды мошенничества появились в Подмосковье на фоне распространения коронавирусной инфекции

Авиаград Жуковскийвчера в 10:50

Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, обещающих пересчитать пенсию

Подмосковье Сегоднявчера в 09:32

Жителей Подмосковья призвали быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества

Правительство Московской областивчера в 09:19
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
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Общество

В Северной Осетии найдено массовое захоронение немецких солдат

Массовое захоронение немецких солдат случайно нашли строители в Северной Осетии. Об этом 6 июня передает телеканал «Звезда».
ИА Красная Весна 23:29
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
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Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Российская газета 18:53
5
Здоровье

Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 20:30
34
Общество

В Находке разрешат прогулки и занятия спортом на улице малыми группами

Жителям Находкинского городского округа с 6 июня разрешается выходить на прогулки и заниматься спортом на улице группами не более двух человек с соблюдением социальной дистанции, сообщили в правительстве Приморского края.
RT на русском 21:45
3
Технологии

PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения

Megaobzor.com 00:43
4
Происшествия

В США полицейские в знак протеста ушли с работы

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru 22:23
22
Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
95
Общество

Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест

Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
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Армия и оружие

В Мали убит лидер «Аль-Каиды» в Северной Африке

Коммерсантъ 20:20
Шоу-бизнес

Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова

РИА Новости 20:01
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Здоровье

В Сахалинской области выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

Итого на 6 июня в Сахалинской области зарегистрировано 176 случаев заболевания, 70 человек выздоровело, 106 проходят лечение.
РИА Сахалин-Курилы 21:43
Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории

РИА Новости 13:16
Армия и оружие

NI назвал преимущества российских подводных лодок проекта «Борей-А»

Одним из главных преимуществ лодок проекта «Борей -А» эксперты «NI» назвали баллистические ракеты «Булава».
Военное дело 08:08
Единоборства

Баррера: надеюсь, Ковалёв не вернулся к употреблению водки

Чемпионат 18:18
Экономика

Мэр Новосибирска объяснил, почему город нуждается в поддержке центра

Причины присоединения Новосибирска к обращению Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) к федеральному центру о выделении финансовой поддержки пояснил вице-президент АСДГ, мэр города Анатолий Локоть 5 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.
ИА Красная Весна 03:17
15
Здоровье

Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» от коронавируса

Главный санитарный врач одной из московских больниц доктор Александр Мясников заявил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним.
РЕН ТВ 07:57
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Экономика

Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34%

Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34% по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 07:21
16
Религия

Приближается День Святой Троицы

В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro 08:06
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Происшествия

Главу российского госфонда задержали

Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 13:56
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
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Общество

Победитель Евровидения Рыбак впервые рассказал о своей зависимости

Победитель шоу «Евровидение-2009» Александр Рыбак признался в многолетней зависимости.
News.ru вчера в 06:27
15
Политика

В США заявили об «иностранном вмешательстве» в протесты

Globallookpress Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая на пресс-конференции 4 июня, заявил, что некие "иностранные силы" пытаются обострить ситуацию с протестами и беспорядками на территории Штатов.
РЕН ТВ вчера в 13:32
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
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Армия и оружие

Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев стягивает весь спектр вооружений к Донбассу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:28
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Общество

В ПФР рассказали, кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа

По словам пресс-службы ПФР, повышенные пенсии получат более 100 тысяч человек.
31 канал Челябинска 05:32
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Футбол

Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
RT на русском 15:02
Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия 06:18
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