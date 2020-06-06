Общество
RT на русскомВ ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий»
Пенсионный фонд России (ПФР) отметил резкий рост случаев недобросовестных и мошеннических действий в отношении пожилых граждан, которым навязывают платные услуги за «перерасчёт пенсий». Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.
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с чего всё началось
По информации Пенсионого Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей.Правительство Московской областивчера в 09:19
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В Подмосковье активизировались мошенники, действующие якобы от Пенсионного фонда
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NI назвал преимущества российских подводных лодок проекта «Борей-А»
Одним из главных преимуществ лодок проекта «Борей -А» эксперты «NI» назвали баллистические ракеты «Булава».
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Мэр Новосибирска объяснил, почему город нуждается в поддержке центра
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