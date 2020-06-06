По информации Пенсионого Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей.

с чего всё началось

Пенсионный фонд России (ПФР) отметил резкий рост случаев недобросовестных и мошеннических действий в отношении пожилых граждан, которым навязывают платные услуги за «перерасчёт пенсий». Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий»

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