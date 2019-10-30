Экономика
ТАССВ ПФР рассказали, что пенсия россиян за три года вырастет почти на 20%
Пенсия вырастет за ближайшие три года почти на 20%. Об этом заявил в среду глава ПФР Антон Дроздов на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.РИА Новости30 октября в 06:44
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Пенсия россиян за три года вырастет на 18%, — пообещал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов
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