Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета19:00

Пенсионный фонд подсчитал средний размер пенсий в Карелии после повышения

Столица на Онего15 января в 07:09

В Карелии проиндексирована средняя страховая пенсия по старости

Московский Комсомолецвчера в 05:29

Работающим пенсионерам грозит до двух лет тюрьмы

Primpress.ru12:30

Средняя пенсия в Карелии превысила 20 тысяч рублей

Петрозаводск говорит15 января в 03:58

Более 157 тысяч неработающих амурских пенсионеров в январе получат прибавку к пенсии

Зейские Огни15 января в 03:24

В России с 1 января увеличились пенсии

МИГ-ТВ15 января в 00:15
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Футбол

«Зенит» объявил о прибытии Исламхана на сборы

Официальный сайт питерского клуба сообщил о прибытии 26-летнего футболиста из Казахстана на сборы в Катар.
Евро-футбол.ру 11:55
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

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Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости вчера в 11:25
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16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ 11:52
Политика

Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия

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Общество

The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Дождь 09:11
Экономика

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Интерфакс 13:54
Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана следить за словами

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть осторожен в своих высказываниях о Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:13
Происшествия

Появилось видео по факту стрельбы в суде Новокузнецка

Следственный комитет Кузбасса прокомментировал стрельбу, которая в четверг, 16 января, произошла в здании новокузнецкого суда.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 01:21
Происшествия

Посадку SSJ-100 на недостроенную ВПП в Домодедово сняли из салона

Появилась видеозапись посадки авиалайнера SSJ-100 на недостроенную взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту Домодедово, снятая одним из пассажиров на борту.
Известия вчера в 16:35
Происшествия

Московский школьник избил учительницу из-за наушников

Газета.Ru 10:13
Кино

Мединский назвал фантастическими успехи российского кино

Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Москва 24 вчера в 21:45
Футбол

Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Pravda.Ru вчера в 05:39
Культура

Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

В Петербурге в возрасте 86 лет умер драматург и либреттист Юрий Димитрин.
МР7.ру 08:24
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa 02:18
Политика

Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье

Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.
РБК 20:10
Кино

Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики

За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.
Телепрограмма вчера в 16:08
Кино

Джордж Лукас встретил Малыша Йоду

News.ru 07:43
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Политика

В ЕР предложили наказывать политиков за зарубежное финансирование

Депутаты от "Единой России" разработают законопроект, которым предложат внести в Уголовный кодекс новый состав преступления и предусмотреть наказание в виде лишения свободы до 5 лет за получение финансирования на политическую деятельность из-за рубежа, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.
РИА Новости 08:45
Происшествия

Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

Министра внутренних дел по Республике Коми, генерал-майора полиции Виктора Половникова арестовали на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере.
РБК 13:07
Футбол

Медведев объяснил, почему «Зенит» выступил против расширения РПЛ

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему сине-бело-голубые выступили против увеличения числа команд Российской Премьер-Лиги до 18, сообщает "Спорт-Экспресс".
Московский Комсомолец 00:36
Футбол

Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком»

Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.
РИА Новости 17:39
Экономика

Минфин отказал Росгеологии в докапитализации на 25 млрд рублей

Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей.
Интерфакс 12:33
Политика

В сенате США начался процесс импичмента Трампа

Сенат США дал старт процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
Life.ru вчера в 15:10
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Политика

Премьер-министр Украины ушел в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил президенту Владимиру Зеленскому собственную отставку после того, как проработал в этой должности менее полугода.
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Происшествия

Двигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом

Двигатель самолета, собиравшегося вылететь из Новосибирска на вьетнамский курорт Камрань, внезапно загорелся перед вылетом.
Газета.Ru 16:16
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Chevrolet Niva

До конца текущего года Chevrolet Niva обзаведется шильдиком Lada. Вместе с этим внедорожник впервые за 10 лет получит обновленный дизайн.
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Гаджеты

Huawei начала рассылку обновлений EMUI 10 в России. Модели

В первую очередь, обновленный интерфейс EMUI 10 появится на флагманских смартфонах HUAWEI P30, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI Mate20 и HUAWEI Mate20 Pro.
IT-World 06:40
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