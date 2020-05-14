Общество

Газета.RuГазета.RuПФР посоветовал россиянам подавать заявки на выплаты на детей с 15 мая

Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
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Инсайд: когда россиянам стоит подавать заявки на выплаты детям

Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тысяч для детей от 3 до 16 лет лучше с 15 мая, советует источник URA.RU из Пенсионного фонда. По словам собеседника агентства, сейчас на сайте госуслуг слишком большой поток посетителей, из-за чего начались неполадки.
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В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

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Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

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Фигурное катание

Роднина жёстко ответила на слова Тарасовой в её адрес

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RT на русском 06:29
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
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Общество

Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ.
Газета.Ru 05:49
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Общество

Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей

Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
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Общество

МВД не согласилось с данными о росте домашнего насилия

Напомним, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова говорила о том, в России в 2,5 раза увеличилось число обращений, связанных с домашним насилием.
Новые Известия 04:33
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Здоровье

В Хакасии режим всеобщей самоизоляции продлят до 31 мая

В Хакасии планируют продлить после 17 мая режим всеобщей самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики.
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Энергетика

МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки - с 9,3 млн баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в сутки на фоне начала снятия ограничений на бизнес и на передвижение людей в мире из-за коронавируса, следует из майского отчета агентства.
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Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
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Музыка

Little Big представит акустическую версию песни Uno

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Общество

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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о проблемах со здоровьем

«СтарХит» передает слова Булановой, что ее подкосила простуда, по этой причине нужно было перенести концерт на 24 мая.
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

Глава Гайского округа заразился коронавирусом

Глава Гайского округа Олег Папунин госпитализирован в COVID-центр, где получает необходимое лечение.
Газета Оренбуржье 02:01
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Экономика

Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
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Происшествия

В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку

Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
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Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
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Общество

В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ

В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.
Газета.Ru вчера в 08:09
Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
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Политика

Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия и Китай распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран НАТО и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса.
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Энергетика

Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям

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Авто

Появилась информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года

Ещё в конце 2018 года появились данные, что компания «АвтоВАЗ» намерена до 2028 года наладить сборку 26 новых моделей.
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Происшествия

В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19

Мужчина 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в калининградской больнице, это 13-й летальный случай в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
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