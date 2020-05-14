Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тысяч для детей от 3 до 16 лет лучше с 15 мая, советует источник URA.RU из Пенсионного фонда. По словам собеседника агентства, сейчас на сайте госуслуг слишком большой поток посетителей, из-за чего начались неполадки.

с чего всё началось

Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).

ПФР посоветовал россиянам подавать заявки на выплаты на детей с 15 мая

Общество В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram. 154

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 542

Фигурное катание Роднина жёстко ответила на слова Тарасовой в её адрес Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на слова известного тренера Татьяны Тарасовой, которая рассказала, как Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвёртой степени.

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,7K

Общество МВД не согласилось с данными о росте домашнего насилия Напомним, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова говорила о том, в России в 2,5 раза увеличилось число обращений, связанных с домашним насилием. 2

Энергетика МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки - с 9,3 млн баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в сутки на фоне начала снятия ограничений на бизнес и на передвижение людей в мире из-за коронавируса, следует из майского отчета агентства. 1

Шоу-бизнес Татьяна Буланова рассказала о проблемах со здоровьем «СтарХит» передает слова Булановой, что ее подкосила простуда, по этой причине нужно было перенести концерт на 24 мая. 35

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,1K

Общество Глава Гайского округа заразился коронавирусом Глава Гайского округа Олег Папунин госпитализирован в COVID-центр, где получает необходимое лечение. 8

Происшествия В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие. 16

Общество В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.

Политика Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер. 31

Политика Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия и Китай распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран НАТО и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса.

Энергетика Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании. 10

Авто Появилась информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года Ещё в конце 2018 года появились данные, что компания «АвтоВАЗ» намерена до 2028 года наладить сборку 26 новых моделей.