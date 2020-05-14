Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тысяч для детей от 3 до 16 лет лучше с 15 мая, советует источник URA.RU из Пенсионного фонда. По словам собеседника агентства, сейчас на сайте госуслуг слишком большой поток посетителей, из-за чего начались неполадки.

с чего всё началось

Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде. "Сейчас портал госуслуг сильно перегружен и не работает в полном объеме", — уточнили в ПФР.

В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей

Общество ПФР объяснил порядок получения 10 тыс. рублей для семей с детьми Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил условия получения выплаты в 10 тыс. руб. семьями с детьми от 3 до 16 лет.

Экономика Помощь от государства при коронавирусе Именно поэтому большинство мер господдержки направлено в помощь МСП. И такая категория «малышей» как ИП без работников, не исключение.

Происшествия В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Недвижимость В Москве обвалились продажи квартир В старых границах Москвы в апреле было подписано 2,8 тысячи договоров — на 45 процентов меньше в сравнении с мартом 2020-го и на 46,4 процента ниже продаж апреля прошлого года. 4

Происшествия Экс-декан юридического института во Владимире попался на взятке Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении бывшего декана факультета внебюджетного образования Владимирского юридического института.

Экономика ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге. 62

Общество В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.

Космос Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.

Общество Должникам сохранят прожиточный минимум Законопроект, устанавливающий порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, внесли в Государственную Думу. 32

Общество Радий Хабиров подписал указ о выплатах донорам плазмы Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом объявил об установлении единовременных выплат донорам плазмы, переболевшим вирусом COVID19. 8

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 682

Общество Гидрометцентр спрогнозировал частые волны тепла в России летом "Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладным периодами", — сказал Вильфанд.

Политика Путин заявил о меняющейся эпидемиологической ситуации в России Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны. 106

Общество Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить конституционность пропускного режима в Москве. 6

Здоровье Коронавирус признали особо опасным для людей с больными почками Врач отметил, что люди с хроническими болезнями почек являются группой особо высокого риска заражения COVID-19 и высокой летальности при развитии заболевания. 17