Общество
Pro Город ВладимирВ ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде. "Сейчас портал госуслуг сильно перегружен и не работает в полном объеме", — уточнили в ПФР.
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с чего всё началось
Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тысяч для детей от 3 до 16 лет лучше с 15 мая, советует источник URA.RU из Пенсионного фонда. По словам собеседника агентства, сейчас на сайте госуслуг слишком большой поток посетителей, из-за чего начались неполадки.URA.Ruвчера в 07:14
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Названа оптимальная дата подачи заявления на соцвыплаты через «Госуслуги»
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