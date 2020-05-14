Общество
РИА НовостиВ ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР). "Сейчас портал госуслуг перегружен и не работает в полном объеме", — уточнил собеседник.
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с чего всё началось
Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тысяч для детей от 3 до 16 лет лучше с 15 мая, советует источник URA.RU из Пенсионного фонда. По словам собеседника агентства, сейчас на сайте госуслуг слишком большой поток посетителей, из-за чего начались неполадки.URA.Ruвчера в 07:14
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В Пенсионном фонде рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
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