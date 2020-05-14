Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тысяч для детей от 3 до 16 лет лучше с 15 мая, советует источник URA.RU из Пенсионного фонда. По словам собеседника агентства, сейчас на сайте госуслуг слишком большой поток посетителей, из-за чего начались неполадки.

с чего всё началось

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР). "Сейчас портал госуслуг перегружен и не работает в полном объеме", — уточнил собеседник.

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Общество Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа. 17

Общество Опасные взгляды: как гендерные стереотипы мешают развивать экономику Именно цифровая экономика способствует достижению равенства женщин и мужчин, открывая широкие возможности для онлайн-обучения, удаленной работы и построения бизнеса.

Единоборства Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. 10

Общество В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram. 153

Религия Столкновения полиции с демонстрантами произошли в Черногории Жители городов Никшич и Плевля вышли на акции протеста после задержания епископа Сербской православной церкви Иоанникия и семи священников. 3

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,8K

Здоровье Ученый рассказал об уникальности коронавируса Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов. 8

Происшествия Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми. 28

Единоборства Гловер Тейшейра нокаутировал Энтони Смита на UFC Fight Night 171 В Джексонвилле завершился UFC Fight Night 171, главным событием которого стал бой в полутяжелом весе между Энтони Смитом и Гловером Тейшейрой. 1

Политика На Украине раскрыли новый обман МВФ Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. 34

Общество Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. 1,1K

Политика Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию. 3

Армия и оружие 65 лет назад был подписан Варшавский договор 14 мая 1955 года восемь социалистических стран Европы во главе с СССР подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – так называемый Варшавский договор.

Кино Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году. 133

Общество Роспотребнадзор подготовил памятку о кредитных каникулах Роспотребнадзор совместно с экспертами Министерства финансов России подготовил памятку об особенностях кредитных каникул в период пандемии коронавируса нового типа, сообщается на сайте ведомства.

Общество Глава Гайского городского округа госпитализирован с коронавирусом У главы Гайского городского округа Оренбургской области Олега Папунина выявили коронавирус. Семь человек контактировали с чиновником. 4

Игры В «Epic Games Store» раздадут GTA V Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве. 28

Общество Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 246