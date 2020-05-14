Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
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с чего всё началось

Инсайд: когда россиянам стоит подавать заявки на выплаты детям

Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тысяч для детей от 3 до 16 лет лучше с 15 мая, советует источник URA.RU из Пенсионного фонда. По словам собеседника агентства, сейчас на сайте госуслуг слишком большой поток посетителей, из-за чего начались неполадки.
URA.Ruвчера в 07:14

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В Пенсионном фонде рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей

Московский Комсомолецвчера в 23:56

В ПФР дали совет, когда лучше подать заявку на получение выплат на детей

Царьградвчера в 23:02

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

РИА Новостивчера в 22:11

В ПФР дали совет по выбору времени для оформления заявки на детские выплаты

Lenta.ruвчера в 22:55

Названа оптимальная дата подачи заявления на соцвыплаты через «Госуслуги»

Народные новостивчера в 19:21

В ПФР советуют подавать заявления на выплату на детей после 15 мая

Общественное телевидение Россиивчера в 11:31

Инсайд: когда россиянам стоит подавать заявки на выплаты детям

URA.Ruвчера в 07:14
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Авто

Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Sibnet Новости вчера в 04:38
106
Общество

Сгоревшие аппараты ИВЛ «Авента-М» только собрали в России: китайский след

В апреле КРЭТ заключил контракты с больницами, региональными правительствами и Минпромторгом на поставку 8,7 тысяч отечественных аппаратов ИВЛ "Авента-М", которые производятся по программе импортозамещения с 2014 г. Приостановка Росздравнадзора касается не всех ИВЛ этой модели, а только тех, что были произведены Уральским приборостроительным заводом именно в последний месяц - после 1 апреля.
Московский Комсомолец вчера в 11:04
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

RT на русском вчера в 13:28
1,7K
Общество

Германия и Австрия намерены открыть границу с 15 июня

Стало известно, что власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая ранее была закрыта из-за пандемии коронавируса.
Аргументы недели вчера в 04:13
15
Здоровье

Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19

Вакцина от коронавируса появится не раньше осени, и первыми ее должны получить люди из групп риска, а также те, чья работа связана с большим количеством контактов и опасностью заражения, заявила в интервью РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы "Шамир Асаф А Рофе", специалист по инфекционным болезням Галина Гольцман.
РИА Новости вчера в 21:00
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Футбол

Более 300 фанатских группировок выступили против возобновления футбола

Более 300 фанатских объединений, представляющих более 150 клубов Европы, подписали пресс-релиз с призывом отказаться от идеи возобновления сезона, если санитарные условия не позволяют болельщикам вернуться на стадион.
Матч ТВ вчера в 20:22
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Экономика

Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки из-за кризиса

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего "чека" в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб. Оба бюро отмечают, что показатель вернулся к уровням второго-третьего квартала 2019 года.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова считает, что они с Гелой Месхи могут воссоединиться

Актриса Екатерина Климова откровенно рассказала о себе в программе «Судьба человека». В ее жизни были встречи, расставания и потери.
Городовой вчера в 07:48
11
Общество

Госдума приняла закон о реформе ОСАГО

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
21
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
4,9K
Экономика

Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам

Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам НАУФОР направила письмо на Московскую биржу с просьбой принять участие в реструктуризации убытков клиентов, полученных в результате исполнения апрельского фьючерса на нефть по отрицательной цене.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Общество

В России перенесут ЕГЭ на более поздний срок

В России в связи с обстановкой из-за распространения коронавируса скорректируют сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, он будет перенесён с 8 июня на более поздний период.
RT на русском вчера в 07:54
1,1K
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
3
Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
4
Общество

Кофе впервые обогнал чай по популярности в России

В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая (код 0902).
РБК 00:00
Общество

Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей

Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 12 мая в 07:57
45
Армия и оружие

Мураховский объяснил превосходство Су-57 над другими истребителями

Виктор Мураховский, главред издания «Арсенал отечества», рассказал, почему у Су-57 нет аналогов на планете, добавив, что совсем скоро эти истребители будут приняты на вооружение российскими ВКС.
Discover24 11 мая в 03:04
4
Общество

На дебилов пожаловался доктор Мясников

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» пожаловался на критикующих его высказывания дебилов.
Live24 00:18
Экономика

В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию

В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
7
Кино

Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News вчера в 06:28
52
Здоровье

13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:11
52
Общество

Чем грозит появление без масок после 20 мая в Волгоградской области

После вступления в силу требования обязательного ношения средств индивидуальной защиты, возникнет и соответствующая ответственность за его нарушение.
Волгоградская правда вчера в 23:42
74
Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука 12 мая в 09:04
15
Общество

Расширены меры поддержки для семей с детьми

Напомним, что согласно предыдущему Указу Президента от 7 апреля 2020 года, ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет положены семьям, которые имели право на материнский капитал или приобретут это право до 1 июля текущего года.
SamRU.ru вчера в 09:11
3
Общество

Названы города Кузбасса, где за сутки нашли людей с коронавирусом

На 13 мая в Кузбассе выявили 13 человек, у которых подтвердился коронавирус.
ВашГород.ру вчера в 00:30
14
Происшествия

В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

Абакан, 14 мая 2020, 06:39 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Хакасии.
REGNUM вчера в 23:39
15
Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
80
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
68
Как работают Яндекс.Новости?
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