Экономика
РИА НовостиВ ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году
В бюджет ПФР на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.
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с чего всё началось
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тыс. рублей.ТАСС15 ноября в 23:09
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В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы
ТАСС15 ноября в 23:09
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В Москву из Ирака вылетел рейс с 32 детьми россиян
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Происшествия
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Актер Станислав Садальский раскритиковал поведение певицы Лолиты Милявской после развода с мужем Дмитрием Ивановым, назвав неприемлемым «выпячивание» личной жизни.
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Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
Авто
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В Сети опубликованы «внеконкурсные» эскизы коммерческой модели «ГАЗель Next», нарисованные Геннадием Рябовым в 2006 году.
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Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Общество
Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену
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Общество
Калмыкия, Пензенская и Вологодская области стали лидерами по числу персональных банкротств
Калмыкия, Пензенская и Вологодская области стали лидерами рейтинга проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" по количеству персональных банкротств на 100 тыс. человек в текущем году.
Экономика
Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин
«По сути, Минфин и в целом либеральное правительство Медведева слепо и агрессивно наращивают фискальное давление на Россию, пользуясь для этого любым предлогом, – вероятно, стараясь просто раздавить нас и наши жизни, как скорлупу ореха», - констатировал экономист.
Космос
«Hubble» сфотографировал «спокойную» галактику в созвездии Центавра
Космический телескоп «Hubble» получил снимок относительно тусклой небольшой спиральной галактики NGC 3749, проживающей на расстоянии примерно 135 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Центавра.
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
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Украина продолжит судиться с Россией, несмотря на возвращение кораблей
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила в фейсбуке, что Украина не откажется от участия в международном трибунале ООН против России, несмотря на освобождение 24 украинских моряков и передачу Киеву трех судов, задержанных в России в Керченском проливе в 2018 году.
Здоровье
В Тульской области изменится программа здравоохранения
До 10 января 2020 года в Тульской области должна быть разработана программа развития здравоохранения.
Политика
США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране
"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
Технологии
Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5
Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Экономика
Рост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq выросли в цене на 12,2% - до $40,19 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Политика
Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Культура
Послушать патриотические песни приглашают южносахалинцев
Армия и оружие
Вторая по мощности ГЭС в Сирии перешла под контроль правительства
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".