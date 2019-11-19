Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тыс. рублей.

с чего всё началось

В бюджет ПФР на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.

В ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году

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