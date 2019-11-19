Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году

В бюджет ПФР на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.
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с чего всё началось

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тыс. рублей.
ТАСС15 ноября в 23:09

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В ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году

РИА Новости19:05

Неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Аргументы и Факты16 ноября в 03:11

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

ТАСС15 ноября в 23:09

Неиспользованный маткапитал проиндексируют в 2020 году

News.ru15 ноября в 23:49

В России средства материнского капитала проиндексируют с начала 2020 года

REGNUM15 ноября в 23:36

ПФР: неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ФедералПресс15 ноября в 23:28

Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ТК Звезда16 ноября в 03:09
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Общество

В Москву из Ирака вылетел рейс с 32 детьми россиян

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*, в понедельник вылетел из Багдада в Россию спецбортом МЧС, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости 10:31
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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

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Тайна связи откроется приставам

Новый закон обяжет операторов и БКИ предоставлять данные ФССП Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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Порошенко собрались лишить неприкосновенности

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Lenta.ru 05:27
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
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Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
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Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 17:33
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Какой могла стать ГАЗель Next: показаны эскизы

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Автоспорт

Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии

Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
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Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

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Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин

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«Hubble» сфотографировал «спокойную» галактику в созвездии Центавра

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ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
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Украина продолжит судиться с Россией, несмотря на возвращение кораблей

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В Тульской области изменится программа здравоохранения

До 10 января 2020 года в Тульской области должна быть разработана программа развития здравоохранения.
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США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране

"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
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Россия сыграет с Данией на Евро-2020

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Рост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq выросли в цене на 12,2% - до $40,19 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Кино

Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
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Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
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Послушать патриотические песни приглашают южносахалинцев

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Вторая по мощности ГЭС в Сирии перешла под контроль правительства

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Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
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